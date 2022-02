En un confuso episodio, un hombre de 39 falleció tras haber recibido al menos un disparo de parte de la Policía luego de que hiriera con un cuchillo a uno de los tres efectivos que habían concurrido a su casa tras recibir un llamado por una situación de violencia familiar.

El hecho ocurrió el miércoles último a la tarde, en una vivienda del barrio Atocha II del municipio de San Lorenzo, vecino a la ciudad de Salta.

La intervención de la fuerza de seguridad se dio por un llamado al 911 informando de una situación de violencia de género. Una adolescente, la hija mayor del fallecido, pidió auxilio porque su padre estaba golpeando a su madre. Según se informó, tres policías acudieron a la casa, no trascendió exactamente cómo, el hombre atacó a uno de los policías provocándole una herida de arma blanca. En respuesta los efectivos abrieron fuego e hirieron mortalmente al agresor. Una versión habla de la herida de un disparo, y otra, sostienen que recibió dos.

El fiscal penal Leandro Flores está a cargo de la investigación. El Ministerio Público Fiscal informó que el cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) donde, una vez que se cumplan los protocolos sanitarios vigentes, se realizará la autopsia que permitirá determinar la causa de muerte.



El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de tres policías que intervinieron en el hecho. Dos ya fueron detenidos y se anunció que serán imputados pero aún no se sabe con qué carátula. La jueza de Garantías Claudia Puertas determinó que continúen en esa situación ayer. El tercer efectivo que será sometido a una investigación es el que fue herido y se encuentra hospitalizado. En su caso la imputación formal se hará cuando sea dado de alta.

Un vecino y militante social del barrio Atocha II contó a Salta/12 que escucharon gritos de una discusión y dos disparos, luego vio a un policia ensangrentado en la vereda pidiendo ayuda y también al otro hombre herido. Según relató, la policía pidió la ambulancia, una tardó "como 25 minutos" y se llevó al policía. "Mucho tiempo después, con una demora de alrededor de 40 minutos, llegó otra ambulancia a llevar al hombre herido", al que le habían disparado con arma de fuego.

"Era una familia con problemas de violencia por parte de él. Pasó varias veces antes, hubo vecinos más cercanos que fueron a sacarlo a él porque golpeaba a la señora y a los chicos. No era la primera vez que fue la policía a intervenir. A eso lo vimos todos", relató el vecino.

Según contó, la familia es muy vulnerable y vive en condiciones de precariedad. La pareja tuvo tres hijxs, la mayor es una adolescente de 15 años, le sigue un niño de entre de 12 o 13 años y una nena de alrededor de 9 años. "Desde anoche esta vallada toda la cuadra. La casa sigue cerrada y custodiada por la policía. No está la familia. Anoche los chicos estaban en casa de unos vecinos, después se fueron con su mamá", explicó el vecino.

La mujer relató en declaraciones al canal Multivisión Federal que había discutido con su pareja. “Él me dijo que estaba harto de nosotros (por ella y sus hijos) y le dije que se vaya de la casa. Como no dejé que se lleve el dinero que mi hija tenía ahorrado comenzó a romper las cosas. Ahí mi hija llamó a la Policía. Él los atendió bien y ellos entraron a mi casa. Mi marido sacó el cuchillo y cuando se lo quise quitar ya había apuñalado a uno de ellos”, manifestó. Y agregó que después de que le dispararon, “le pegaban en la cara y en la espalda, y también le tiraban agua. Le gritaban que se muera y me decían a mí que me calle”.