El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este domingo que el Gobierno nacional va a insistir con el desarrollo del proyecto de exploración de hidrocarburos en la costa de Mar del Plata porque no sólo no genera ningún perjuicio a la ciudad, sino porque la actividad por cada empleo directo aporta otros cinco indirectos. La secretaría de Energía ya anticipó el viernes que apelará la medida.

La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el viernes la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas bonaerenses al hacer lugar a una medida cautelar del intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas.

La resolución la tomó el juez Santiago Martín quien el sábado se mostró junto al constitucionalista Daniel Sabsay y el abogado ambientalista José Esain que realizó una de las presentaciones para frenar la actividad hidrocarburífera. Sabsay tuiteó una foto de los tres sonrientes junto al siguiente texto: “Poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata junto al autor, el juez Santiago Martín. Honra a la Justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esain. BRAVO. No lo olvidemos”.

Daniel Sabsay junto al juez Santiago Martín y el abogado ambientalista José Esain.

Proyecto offshore: la posición oficial

"Vamos a insistir porque no hay ningún inconveniente, ningún perjuicio, y creo que sí hay una campaña de desinformación en algunos sectores, por eso queremos informar bien, que esta actividad no va a generar ningún perjuicio para Mar del Plata. Al contrario, va a generar muchos más beneficios por toda la actividad económica que va a movilizar indirectamente”, aseguró Kulfas.

"Argentina tiene producción offshore hace décadas, y no ha habido ningún tipo de inconveniente", agregó el ministro en declaraciones a CNN Radio, al destacar que "por primera vez el Ministerio de Ambiente participa, tomó cartas en el asunto, aumentó las exigencias ambientales como resguardo para esta actividad".

Además, resaltó que se trata de "una actividad que genera muchísimos puestos de trabajo. Por cada empleo directo que hay en un pozo petrolero, hay 5 indirectos, en diferentes actividades, tecnología, transporte, y Argentina necesita aumentar sus empleos".

Kulfas rechazó el argumento de la justicia para disponer la suspensión de las operaciones de exploración offshore al señalar que "hay un reclamo de que tiene que participar la comunidad de Mar del Plata en la definición, y la verdad es que hubo una audiencia pública, una audiencia donde fueron un montón, cientos de personas de todo el país”.

“Reclaman que no han tenido instancia de participación y la realidad es que sí la tuvieron, la tuvieron todos los sectores. Hubo una audiencia que duró dos días si no me equivoco, por la cantidad de gente que participó y expuso”, aseveró.

El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó el viernes que "somos respetuosos de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada, y estamos convencidos que la exploración y la producción Offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina, y por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad". Martínez adelantó que se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente.

La adjudicación la hizo Cambiemos

La administración de Cambiemos adjudicó 18 áreas petroleras offshore para la exploración de hidrocarburos en mayo de 2019. En total, 13 petroleras comprometieron inversiones por 724 millones de dólares.

La lista incluyó a ExxonMobil, Total, Shell, British Petroleum, Wintershall, Equinor, Qatar Petroleum, Mitsui, ENI, Tullow, Pluspetrol, Tecpetrol e YPF. Sin embargo, la llegada de esos capitales y la realización de los proyectos offshore se fue demorando porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no convocaba a las audiencias públicas previstas ni aprobaba los Estudios de Impacto Ambiental que se requieren para iniciar las campañas de prospección sísmica.

Finalmente, el 1 de julio del año pasado se realizó la audiencia pública para avanzar con la exploración de tres áreas asignadas a la noruega Equinor y a fines de diciembre Medio Ambiente emitió la declaración de impacto ambiental aprobando el proyecto.

La primera campaña estaba prevista sobre las licencias CAN 100 y 108, ubicadas a 307 kilómetros frente a la ciudad de Mar del Plata, y la segunda campaña sobre el área CAN 114, que está a 443 kilómetros de la costa. Equinor tiene ocho permisos de exploración distribuidos en el norte y sur del Mar Argentino, donde es el operador en seis y participa en dos como socio.

Aunque en todos los casos Equinor será la operadora, en el área CAN 100 la empresa noruega controla el 35 por ciento, YPF otro 35 por ciento y Shell el 30 por ciento restante; mientras que en la CAN 114 tiene el 50 por ciento e YPF controla el otro 50 por ciento. Por último, en el área CAN 108 por ahora no sumó socios. Sin embargo, ahora actividades están frenadas hasta que se resuelva la situación judicial.