El presidente Alberto Fernández firmó una Instrucción --que fue publicada el viernes-- para que la designación de autoridades superiores de los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y de las Secretarías Presidenciales se rija, de ahora en más, por el principio de equidad de géneros. El proceso será el siguiente: cada ministro o secretario que quiera realizar una nueva designación deberá elaborar --antes de someterla a consideración del Presidente-- un informe que dé cuenta de la participación de géneros en la cartera a su cargo. Para ello, colaborará la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Jefatura de Gabinete, cuyo titular es Juan Manzur. Una vez que el Presidente tenga en mano el documento con las personas que se quieren designar y el informe que indique el porcentaje de hombres y mujeres que hay en la cartera, podrá definir qué hacer.

"El Presidente, por supuesto, es quien firma todas las designaciones. Pero para tomar esas decisiones, es central que cuente con toda la información necesaria", explicó en diálogo con Página12 la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sobre la importancia de esta nueva medida. El objetivo, resaltó, "es que las propuestas de designación de autoridades superiores, de ahora en más, se realicen teniendo en cuenta la idoneidad para el cargo y atendiendo también a la idea rectora de la equidad de género".

A comienzos de la gestión de Fernández, el gabinete nacional tenía una participación del 37 por ciento de mujeres como ministras, secretarias y subsecretarias, pero a partir de los últimos cambios ese porcentaje se redujo. Por ejemplo, las ministras de Justicia, Marcela Losardo; de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y de Seguridad, Sabina Frederic, dejaron sus cargos y fueron reemplazadas en su totalidad por varones. Hoy en día hay solo dos titulares de carteras: Carla Vizzotti en el Ministerio de Salud y Elizabeth Gómez Alcorta, en el de Mujeres, Géneros y Diversidad. "Mujeres hay, muy capaces y formadas, en todas las áreas. Tenemos que darles la posibilidad de acceder a cargos de relevancia en forma igualitaria a la que acceden los varones", resaltó Ibarra. La decisión, explican desde el oficialismo, "es genuina del Presidente", pero la secretaria Legal y Técnica, como la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, estuvieron abocadas a esta tarea de forma diaria.

Si bien la nueva instrucción presidencial rige solo para el gabinete nacional, la falta de mujeres en lugares de poder no ocurre solo allí. El promedio de ministras mujeres en todas las provincias del país no llega al 30 por ciento y las gobernadoras mujeres son solo dos --Arabela Carreras de Río Negro y Alicia Kirchner de Santa Cruz-- de un total de 24 jurisdicciones. Lo mismo se replica en organismos no estatales muy importantes como la UIA o los sindicatos como la CGT. Por otra parte, las áreas que, en general, son ocupadas por mujeres son las más feminizadas, las ligadas a salud, educación, género o ambiente. En todo el país solo hay dos mujeres ministras de Economía, por ejemplo. El caso extremo es La Rioja, donde no hay ninguna ministra mujer.

Según comentaron a este diario desde el Gobierno Nacional, hay algunos ministerios y áreas del gobierno que tienen una desigualdad muy grande en materia de participación de mujeres. En otras, la situación mejora, como es el caso del ministerio de las Mujeres, la Secretaría Legal y Técnica; el Ministerio de Seguridad y el de Desarrollo Productivo, pero en general el promedio de participación femenina en puestos de decisión es muy bajo. "En algunos directamente hay un 90 por ciento de participación masculina", indicaron desde el oficialismo.

Desde Balcarce 50 explicaron que con esta nueva instrucción no será necesario que sí o sí todas las incorporaciones sean femeninas. "No va a ser inmediato y de ningún modo significa que no se puedan designar varones. Simplemente implica que tenemos que incorporar el principio rector de la equidad de género. El Presidente tiene que tener toda la información respecto a la relación de participación de los géneros en el área, así como los datos sobre formación e idoneidad para cubrir el cargo y demás requisitos exigidos. Con toda esta información definirá las designaciones", resaltó Ibarra.

Desde la Jefatura de Gabinete subrayaron en diálogo con Página12 que "en Jefatura tenemos cuatro secretarias mujeres y cuatro varones, y estamos por llegar a la paridad también en subsecretarías, pero por supuesto que estamos de acuerdo con esta iniciativa. Tiene que ser así". También informaron que aún no emitieron la comunicación a los demás ministerios --tal como indica que debe hacerse el texto presidencial--, pero que lo harán este lunes.

La Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del ministerio de Economía, Mercedes D' Alessandro, recordó a Página12 que cuando comenzó el gobierno las mujeres abocadas a la gestión realizaron el grupo "Mujeres Gobernando". "Allí siempre debatimos y cuestionamos que en muchos casos quienes toman definiciones dicen que no eligen mujeres porque no hay. Por eso insistimos que cuando no hay mujeres es porque no llegaron y hay que encontrar un mecanismo para que eso cambie", sostuvo. "Esta es una gran decisión, que va en línea con el compromiso que asumió el gobierno desde el primer día", destacó.

D' Alessandro también resaltó que durante todas las crisis que transitó el país, incluso la sanitaria desatada por el Covid, las mujeres fueron las que, en todos los niveles, pusieron el cuerpo y estuvieron en primera línea. Sin embargo, la paradoja es que en las situaciones de crisis, como por ejemplo, cuando hubo que hacer los últimos cambios en el gabinete, en los lugares de mayor poder se decía que eran necesarios "dirigentes con mucho volumen político", e inmediatamente se mencionaban varones.