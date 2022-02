China Media Group (CMG), el grupo mediático más grande de China, publicó este sábado un artículo que ha sido viral en las redes sociales chinas, donde respalda a la Argentina en sus reclamos de la soberanía de las Islas Malvinas e insta al Reino Unido a devolverlas lo antes posible.

Hace apenas una semana, durante la visita presidencial de Alberto Fernández a China, los dos gobiernos elaboraron una declaración conjunta en la cual Beijing respaldó a Buenos Aires en sus reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y "la reanudación a la mayor brevedad de las negociaciones encaminadas a la solución pacífica de la disputa, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas.”

Según CMG, esta postura siempre ha sido la posición del país asiático, que no sólo representa el respeto a la Carta de la ONU, sino también muestra su apoyo a los países en vías de desarrollo en salvaguardar sus propios derechos legítimos. Asimismo, la actitud china refleja claramente la oposición al colonialismo, y la responsabilidad de defender la justicia y la equidad internacionales, lo que ha sido ampliamente aplaudido por la comunidad mundial.

El artículo de CMG también hace caer la máscara hipócrita de ciertos políticos británicos. El canciller del país anglosajón habló del respecto de la soberanía en las redes sociales, la cámara baja inglesa aprobó esta semana una moción sin efecto legal que avala escalar las relaciones con la región china de Taiwán y apoya a la isla china en obtener más reconocimiento internacional. Estos shows políticos no pueden engañar al mundo porque la cuestión de la soberanía en las Islas Malvinas representa la existencia del colonialismo en el mundo actual.

La opinión de CMG coincide con lo expresado por el presidente argentino en una entrevista que le realicé antes de su viaje a China: “(La Cuestión de las Malvinas) es definitivamente un golpe a la soberanía territorial de Argentina y lamentablemente una muestra del colonialismo más exacerbado en el siglo XXI.”

En el pasado, los pueblos chino y latinoamericanos han padecido las consecuencias del imperialismo y del colonialismo. El Reino Unido ocupó por la fuerza las Islas Malvinas y también colonizó Hong Kong, territorio legítimo de China, a través de la Guerra del Opio. Por esta causa, tanto chinos como argentinos, podemos sentir empatía cuando hablamos de odio hacia el colonialismo.

En 1816, Argentina se independizó de la gobernanza colonial de España y heredó la soberanía de las Islas Malvinas. Luego en 1833, el Reino Unido las ocupó por la fuerza durante su expansión colonial por América del Sur. Y en 1965, la ONU calificó a la Cuestión de las Islas Malvinas como un caso de descolonización especial y particular, y llamó a los dos países a resolver la disputa a través de diálogos. Además, el Comité Especial de Descolonización de la ONU ha instado reiteradamente a que el Reino Unido retome las negociaciones con la Argentina pero ha sido rechazado.

En abril, se cumplen 40 años de la Guerra de las Islas Malvinas, y la Argentina nunca ha abandonado su lucha y siempre ha estado abierta al diálogo. “Seguimos reclamando nuestros derechos, y lo hacemos por la vía diplomática y no vamos a ceder en ese reclamo. Yo espero que en algún momento el Reino Unido se disponga a sentarse a una mesa y a buscar una solución sobre este problema. No es grato para un argentino, a 40 años de esa guerra trágica que impulsó una dictadura y que llevó a la muerte a muchos argentinos. No es grato enterarse que hubo armas nucleares circulando en el Atlántico sur en aquella época. Espero que en algún momento el Reino Unido se avenga a respetar las decisiones y las recomendaciones de Naciones Unidas, y se siente a dialogar para buscar una solución al problema”, manifestó el mandatario argentino al responder mi pregunta al respecto.

La Cuestión de las Islas Malvinas es, obviamente, un asunto internacional que sucede entre dos países soberanos. La parte china siempre ha apoyado a la Argentina en sus reclamos legítimos, siguiendo el espíritu de los decretos concernientes de la ONU y también, de acuerdo al consenso internacional.

El Reino Unido debería retomar lo antes posible las negociaciones con la Argentina y resolver la cuestión de forma pacífica. Sin embargo, está ignorando los decretos de la ONU y atacando a la parte china, presionándola a través de un decreto relacionado con la región china de Taiwán, cuando China lo único que está haciendo es defender la justicia.

Cabe destacar que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y esencialmente divergente de la Cuestión de las Islas Malvinas. El principio de Una Sola China es la base sobre la cual China ha establecido las relaciones diplomáticas con otros países y fue consentido por el mismo Reino Unido cuando los dos países establecieron los lazos diplomáticos en 1972.

Vivimos en el siglo XXI. Ya nunca regresarán aquellos días en que los colonialistas occidentales imponían sus voluntades y sometían a las poblaciones. Los políticos británicos hipócritas deberían tener claro que la era del colonialismo ya ha terminado y que interfiriendo en los asuntos internos de otros países, sólo se humillarán a sí mismos.

* Corresponsal de CMG en Buenos Aires



Link del artículo de CMG: http://espanol.cri.cn/news/report/1017/20220213/755435.html