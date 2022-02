El presidente Alberto Fernández reafirmó el compromiso de su gobierno de "poner en vigencia la memoria” de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar y resaltó la importancia de recordar los hechos cometidos durante ese período para “reconstruir” la historia “frente a las nuevas generaciones para no repetirla".

Así lo afirmó el jefe de Estado al participar de la ceremonia de traspaso de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), de la que se hizo cargo Remo Carlotto.

En su mensaje, Fernández apuntó que un objetivo del Instituto es "seguir manteniendo viva la memora de la tragedia de nuestros pueblos" y destacó: "Remo es alguien quien junto a su familia ha vivido el dolor de la desaparición de un ser querido".



En su discurso, el jefe de Estado se refirió a la historia de Carlotto, exdiputado nacional e hijo de Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo.

"Mantener viva la memoria"

La Secretaría Ejecutiva de la que Remo se hizo cargo es responsable de la gestión técnica, administrativa, financiera y patrimonial del Instituto de políticas públicas. Es dirigida por una persona oriunda de alguno de los estados parte del Mercosur quien, a su vez, es designada por el Consejo del Mercado Común (CMC) por un período de dos años.

En ese marco, el Presidente indicó que "mantener viva la memoria es hacernos un mejor país, una mejor sociedad y es parte de la política poner en vigencia permanentemente esa memoria frente a las nuevas generaciones para no repetirlas".



"La forma de evitar que se reviva es precisamente mantener activa la memoria colectiva. Y es parte de los desafíos que tenemos", enfatizó.

En el acto que tuvo lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, el mandatario abogó también por "terminar con la desigualdad de la mujer" y remarcó la necesidad de "igualar su participación no solamente en la proporcionalidad en los cargos públicos y la función ejecutiva" sino también "fundamentalmente en lo cotidiano".



"Tenemos que hacer que de una vez por todas podamos igualar a la mujer y al hombre, no solamente para que tengamos proporcionalidad en los cargos públicos electivos o en los cargos de la función ejecutiva sino fundamentalmente en lo cotidiano", planteó Fernández.

"No es posible que exista la discriminación por género. Esto es parte de las políticas públicas en nuestro país que nos gustaría compartir con todos los demás miembros del Mercosur", insistió.

"Terminar con cualquier forma de discriminación"

Asimismo, señaló que "tenemos el desafío de terminar con cualquier forma de discriminación en la región y también de promover la igualdad, de terminar la discriminación de cualquier tipo, por sexo, por género, por raza".

"Tenemos la obligación de hacer parte de la ciudadanía a las comunidades originarias y es un trabajo que hay que impulsar desde el Mercosur", agregó. Luego insistió que "por sobre todas las cosas tenemos la obligación de terminar con la desigualdad de la mujer" porque "en el siglo 21 no es posible que exista la discriminación por género".

"Esa es una tarea que nos compete impulsar mucho. Hay que poner a la mujer en el lugar que se merece en el siglo XXI porque la mujer hoy es una parte esencial de la sociedad argentina y también de la sociedad en el mundo", reafirmó.

Fernández postulo en consecuencia que "debe ocupar los lugares centrales a la hora de regir los destinos del país y es parte de las políticas públicas que impulsamos y nos gustaría compartir con los demás miembros del Mercosur".