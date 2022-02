Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti rechazó ayer la queja de los intendentes radicales que se sacaron una foto de espaldas a la Casa Gris en protesta por una supuesta “discriminación” en el reparto de recursos. “No es cierto. Lo niego rotundamente. Eso no existe”, retrucó el ministro de Gestión Pública Marcos Corach, quien atribuyó el operativo "a una parte" del arco opositor que “ya aburre con ese discurso”. El secretario de Municipios José Luis Freyre coincidió que la foto era “una pose para intentar instalar algo que no es real”. Mientras que su segundo, el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, la interpretó como “una gran puesta en escena”. “No hay discriminación, se han enamorado de un eslogan de campaña y siguen con la misma lógica”, tiró.

El martes, los intendentes de la UCR –impulsados por los bloques de legisladores que lideran Maximiliano Pullaro, Lisandro Enrico y Felipe Michlig- se movilizaron hasta la Casa de Gobierno justo a la misma hora que Perotti se reunía con los intendentes y presidentes de comunas del centro norte de la provincia para renovar su compromiso con una política educativa que ubique a Santa Fe con “escolaridad plena” en 2022. Los radicales no fueron al acto, donde se firmó un “acta compromiso” para buscar a sus hogares a los chicos y chicas que terminaron la primaria y no se inscribieron en la secundaria para que lo hagan.

Según los radicales, el petitorio que dejaron en la Casa Gris –donde pudieron dialogar con Freyre y Kaufmann- está firmado por 70 intendentes que se quejaron por el supuesto atraso en la transferencia de 2.500 millones de pesos por el Fondo de Obras Menores y partidas para gastos corrientes. Sin embargo, en el gobierno analizaron el cuadro y descubrieron que no había más de 28 intendentes y presidentes comunales. Los otros eran empleados municipales y de la Legislatura y tres diputados de la UCR: Juan Cruz Cándido, Sergio Basile y Georgina Orciani, del bloque de Pullaro. Orciani publicó en sus redes la imagen de sus colegas de espaldas a la Casa de Gobierno. “Es la foto que no queremos ver: intendentes y presidentes comunales reclamando al gobierno de Santa Fe los fondos que adeuda a sus localidades. Basta de discriminación del gobierno de Perotti, que no hace más que darle la espalda a la mayoría de los santafesinos y santafesinas”, chicaneó. Después de la parada, todos se fueron hasta la Legislatura.

El martes, cuando le preguntaron a Perotti por el operativo de los intendentes radicales el gobernador desmintió la supuesta “discriminación” o el atraso en la transferencia de recursos a municipios y comunas. Eso ocurría en el gobierno anterior. “Hace dos años –en el arranque de su mandato- la demanda de los intendentes era ver “cómo pagaban los sueldos y el aguinaldo” y “cómo afrontaban las deudas” que tenían. “Esa era la situación del grueso de los municipios y comunas de la provincia”, por la asfixia económica. “Hoy estamos en una situación muy distinta. Y siempre habrá diálogo”, agregó el mandatario.

Ayer, el ministro Corach enfatizó: “Definitivamente no existe tal discriminación”. “Es un discurso de parte de la oposición” que parece que tiene rédito político. “Quiero aclarar que es parte de la oposición. No es toda, es parte la oposición”, que tiene otras intenciones –deslizó.

Acerca de la supuesta demora en los giros de fondos a municipios y comunas gobernadas por el radicalismo, Corach dijo que “muchas veces” eso ocurre porque las remesas no se rinden en tiempo y forma. Las transferencias por “obras menores” y “gastos corrientes” es “contra certificación”. “Entonces, no lo puedo decir por todos, pero si hay intendentes que no rinden (cuentas) y no certifican, no pueden seguir recibiendo dinero. Si entregamos recursos para colocar 1.000 luminarias, pero sólo nos certificaron que cambiaron 200, no vamos a hacer otro desembolso porque ellos no pueden justificar en qué usaron la plata. Entonces, cuando esto se reproduce, nosotros no transferimos los recursos”, explicó. “Hay casos particulares en los que también hay omisión de los intendentes a la hora de presentar esas rendiciones… Pero nosotros no salimos a batir el parche diciendo 'este intendente de tal lugar en lugar de poner mil luminarias puso doscientas'. Eso no lo hacemos”, señaló.