El Parlamento Europeo, en Estrasburgo, fue conmocionado el miércoles por la imagen de un eurodiputado que en pleno recinto hizo el saludo nazi. Se trata del búlgaro Angel Dzhambazki, de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), un grupo euroescéptico.

El gesto se produjo tras su intervención en un debate sobre el estado de Derecho en Polonia y Hungría y podría enfrentar sanciones. El búlgaro subía los escalones que llevan a la salida del hemiciclo cuando giró y extendió su brazo derecho por unos segundos. La imagen fue captada por las cámaras.

"Nunca permitiremos que nos digan lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer; viva Bulgaria, Hungría, Orban, Fidesz y la Europa de los estados nación", había dicho Dzhambazki en el cierre de su intervención, alabando al primer ministro húngaro Víktor Orbán y su partido de extrema derecha.

El diputado, que en su país integra el partido nacionalista VMRO, usó Twitter para definir como "abominación" un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el cual se pueden retener los fondos europeos a un país en el que se produzcan violaciones del estado de Derecho. Hungría y Polonia impugnaron la medida.

"No hay una sola persona cuerda que crea que Hungría y Polonia no tienen un Estado de Derecho pleno", alegó el nacionalista búlgaro al hacer uso de la palabra. Además, denunció que "se está usando el mecanismo como un látigo para castigar a las naciones que no gustan". Al terminar, lanzó insultos al diputado italiano Sandro Gozi. Reprendido por las autoridades, abandonaba el recinto cuando saludó con el brazo extendido.

Ante esa imagen se pidieron medidas disciplinarias. "Durante el debate de hoy, Dzhambazki ha hecho un saludo hitleriano en el plenario. En nombre del Partido Popular Europeo condeno este acto en los términos más severos posibles. Es lo contrario de lo que este Parlamento defiende y pedimos sanciones inmediatas", afirmó Manfred Weber, líder de los populares europeos, un conglomerado que reúne a partidos de centroderecha.

"Cuando alguien confunde un simple gesto con un saludo nazi es que tenemos un problema con la ley de Godwin", se defendió Dzhambazki en Twitter, aludiendo a la norma según la cual la extensión de una discusión en el tiempo acrecienta la posibilidad de referencias al nazismo. Sin embargo, escribió: "Me disculpo si mi inocente gesto ha insultado a alguien pero estamos ante un caso muy serio de reducción al absurdo".

Dzhambazki es conocido en la Eurocámara por sus posturas contraria al matrimonio ente homosexuales. También destaca por atacar a minorías como los gitanos. En su momento fue candidato a la alcaldía de Sofía y prometió suprimir la marcha del Orgullo Gay. Además, ha viajado con portación ilegal de armas y fue denunciado por conducir en estado de ebriedad.