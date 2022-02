Tartagal, Orán y Rosario de la Frontera son las tres ciudades con líneas urbanas de transporte público de pasajeros que, en algunos casos, reciben subsidios.



Las tarifas actuales son de $45, $41, y $40, respectivamente. Sin embargo las empresas de Tartagal ya tienen el visto bueno del Concejo Deliberante local para que el boleto urbano empiece a costar $70 una vez que la ordenanza sea promulgada, al tiempo que el instrumento establece que la tarifa será de $90 a partir de agosto.



Con este precio la ciudad norteña mantendrá el podio del boleto más caro en la provincia pese a recibir un subsidio mensual de 9 millones y medio de pesos para el transporte urbano. En tanto Orán percibe 5 millones 700 mil pesos y Rosario de la Frontera, 1 millón trescientos mil pesos, según lo indicado a Salta/12 por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). Sin embargo se aclaró que en estos subsidios se incluye el boleto gratuito que beneficia a estudiantes y que las cifras son variables.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos-Partido de la Victoria, Ernesto Restom, dio a este medio detalles sobre la decisión del incremento de la tarifa decidido por la mayoría identificada con el actual intendente norteño, Mario Mimessi (UCR).

Según el relato del edil, el encargado de la empresa de colectivos urbanos “13 de Junio”, Víctor Hugo Belmont (identificado también como el abogado que se presenta en las causas iniciadas por Gianfranco Macri en el norte), había solicitado desde junio del año pasado un incremento en la tarifa del servicio.

Restom señaló que el último aumento del boleto fue en febrero de 2021, cuando la tarifa quedó en $45, un 40% por encima del que se cobraba en Salta Capital, que era de $32. Cuando el año pasado asumió la nueva conformación del Concejo Deliberante, y ante la falta de tratamiento del pedido por la anterior Comisión de Transporte, el tema fue expuesto.

Información escasa

La información que se pidió con el fin de comparar los costos y dar soporte a la autorización del incremento fue insuficiente. Restom afirmó que Belmont fue invitado en dos ocasiones y no se presentó, y que a la tercera fue “una secretaria” de la empresa que dio algunas explicaciones sobre las razones por las cuales se solicitaba el incremento del boleto. “Decía que la empresa no había recibido la totalidad de los subsidios, pero no conocía la cifra que se enviaba como subsidio, y si bien había 30 personas empleadas no tenía en sus manos la nómina de la AFIP porque decía que no podía acceder a ella”, contó el legislador. Añadió que al momento de responder por los costos de los insumos, la vocera indicó que las gomas de los colectivos eran compradas en Bolivia por contar con mejor precio “y dijo que las traían de manera informal”, lo cual el edil entendió como un ingreso de insumos de manera “ilegal”.

Ante la falta de información, el pedido no tuvo tratamiento en el cuerpo deliberativo. A inicios de este año “se convocó a sesiones extraordinarias” para tratar la prórroga de la emergencia del transporte de la ciudad de Tartagal por un lado, y el aumento de la tarifa por el otro. Restom afirmó que aunque a su entender no ingresó información nueva que sea suficiente para analizar el pedido de incremento, este se trató igual y el oficialismo se sirvió de tener mayoría para aprobar el aumento con 7 votos a favor y 4 en contra. La sesión se realizó el viernes pasado.

Al consultarle sobre la promulgación de la ordenanza dijo que desconocen sobre la formalización del instrumento porque "no tenemos Boletín Oficial”. Pero sostuvo que si en 10 días “corridos” no hay promulgación o veto, la ordenanza entra en vigencia directamente. Este medio intentó infructuosamente consultar a concejales del bloque oficialista.

Tres empresas, dos subsidiadas

Aunque el Concejo Deliberante se rigió por el pedido de la empresa 13 de Junio, son otras dos las que brindan el servicio de transporte en la ciudad norteña: Urkupiña y Norte Grande. Solo Norte Grande, que hace su recorrido por caminos en los que se encuentran todas las comunidades originarias alejadas de Tartagal, no recibe los subsidios nacionales o provinciales. Así lo informó a Salta/12 el coordinador de Transporte de la Municipalidad de Tartagal, Enrique Burgos, quien confirmó que la Municipalidad elevó la propuesta para aumentar el boleto un 50% , y pase a costar $70, mientras que el pedido de subirlo el 100% salió del Concejo Deliberante.

“Los costos en el norte son mucho más caros”, afirmó el funcionario, añadiendo que una vez sea promulgada la ordenanza “vamos a informar a AMT para que se autoricen los subsidios”. En cuanto a la posibilidad de un veto al 100% de incremento del boleto, prefirió no manifestarse dado que “queda tiempo y puede pasar cualquier cosa”, dijo.

Aunque Salta/12 intentó consultar a Belmont no hubo respuestas. Sin embargo, el Nuevo Diario de Salta afirmó que el abogado indicó que el aumento aprobado “era una obligación pendiente que tenía el Ejecutivo municipal con el servicio de transporte urbano”.

“El Concejo ha hecho lo que debía hacer, que es actualizar la tarifa. No en el monto que pedíamos, porque nosotros pedimos $90 a partir de ahora, ya que en el medio hubo un incremento de combustible que lamentablemente deja desactualizada la nueva tarifa” declaró. Según lo publicado en ese medio, Belmont aseguró que dejó de percibir el subsidio nacional del Ministerio de Transporte de la Nación, que era de 3 millones de pesos, según los últimos giros que registraron desde la empresa. “Por la información que tengo, es porque Nación no giró los fondos”, dijo y sumó que “no alcanza para cubrir los costos de gasoil”.

A su vez afirmó que la recaudación mensual llega a los 2 millones cien mil pesos, y el costo laboral es de 3 millones 600 mil pesos. Agregó que se solicitó la equidad en la distribución de los subsidios ante la Legislatura provincial sin lograrlo.

Se sabe que los empresarios transportistas del interior también se erigirían tras el reclamo de equiparar el reparto de los subsidios, dado que casi el 80% queda en SAETA y el área metropolitana. Esto sería una muestra similar a lo que pasa a nivel país entre lo que recibe CABA y el resto de la provincias.



En un encuentro que presidió el gobernador Gustavo Sáenz en Cafayate, del cual participó el ministro de Turismo de la Nación Matías Lammens, el mandatario provincial afirmó ante los intendentes que “es política de Estado federalizar todos los recursos provinciales de Salta”. Por ahora eso parece ser lo que se espera en varios sectores.