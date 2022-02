Varios países europeos están siendo afectados por el embate de la tormenta Eunice, la peor registrada en décadas al noroeste del continente. En Reino Unido ya hay más de 120.000 hogares sin energía, y Países Bajos, Francia, Alemania e Irlanda también están en alerta.



Mientras, al norte de Alemania la tormenta Ylenia también causó estragos. Las imágenes de las olas impactando en un ferry en Hamburgo se viralizaron en las últimas horas. El video muestra cómo el agua irrumpe dentro del salón y provoca pánico entre los pasajeros.

Ocurrió el jueves en el barco “Tollerort” que viajaba por la ruta 62, que recorre el río Elba entre Hamburgo y Finkenwerder. No hubo heridos de gravedad.

Alerta por Eunice

Este viernes a la tarde el gobierno británico mantendrá una reunión del gabinete de emergencia para coordinar la respuesta a la tormenta, que llegó a levantar en el faro de Needles, en la Isla de Wight, una ráfaga de 196 kilómetros por hora, la más potente jamás registrada en el país.

Mientras, Londres se encuentra en alerta roja por la "fuerza extrema" de los vientos, indicó la Agencia Meteorológica Británica.

Según indica DPA, Eunice provocó la suspensión de un número "significativo" de vuelos, comunicó British Airways. El aeropuerto de Heathrow confirmó al menos 65 vuelos suspendidos.

'Eunice' también se hizo sentir en Países Bajos, donde 295 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. También se suspendieron todos los servicios de tren.

Asimismo, cinco departamentos en el norte de Francia están bajo "alerta naranja por fuertes vientos e inundaciones", en particular Pas-de-Calais y Somme. No obstante, los servicios y líneas del tren de alta velocidad hacia París no están afectados.

En Alemania, el servicio meteorológico nacional emitió una advertencia de nivel cuatro (la más alta de su escala) para partes del noroeste del país. La capital del país, Berlín, así como Hamburgo y Hannover, se encuentran bajo la alerta inmediatamente inferior.

Los trenes hacia las áreas costeras del norte han sido cancelados, mientras que el servicio entre estas dos últimas ciudades está funcionando con retraso.