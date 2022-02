El episodio ocurrió en Rosario, Santa Fe, el jueves y se viralizó durante el fin de semana. La víctima, identificada como Ayelén B. de 26 años, transitaba en bicicleta sobre la calle Juan B. Justo a la altura de Colombres.

Fue entonces cuando un auto de color gris comenzó a perseguirla. Al darse cuenta de que se trataba de su expareja, que tiene prohibido acercarse por orden judicial, la joven sacó su celular y empezó a grabarlo. “Ahí lo ven cómo me sigue. Tiene una perimetral”, se escucha decir a la joven. “Vuelvo de trabajar, me está persiguiendo, ahí está. ¿Ven como me persigue? tiene una perimetral”, repite la víctima reiteradas veces.

El agresor, que conducía a una velocidad muy baja para ir a la par de chica, le responde: “Este es mi barrio”, en referencia al barrio Stella Maris, en el que vive y en el que la joven trabaja como empleada doméstica.

En un momento, el agresor da un giro rápido con el volante, logra encerrarla y chocar la rueda delantera de su bicicleta haciéndola caer. La joven termina sobre el pasto que está al costado de la banquina.

“Ahí ven lo que me hizo. Es un hijo de puta”, dice la víctima desde el suelo, donde continuó grabando pocos segundos en los que se ve al hombre bajando del auto en dirección a ella. Tras el episodio Ayelén hizo la denuncia y la familia asegura que el agresor, identificado como Mauricio Galván, “tiene un perfil violento”.

Más detalles en el video.