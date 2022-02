Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League proseguirán este martes en Inglaterra y España. Desde las 17 y con televisación de Fox Sports, Chelsea, flamante campeón mundial de clubes recibirá al Lille de Francia en tanto que a la misma hora y por ESPN, jugarán Villarreal y la Juventus de Italia.

A priori, Chelsea aparece como favorito para ganar la llave ante Lille. Pero mientras que los ingleses salieron segundos a dos puntos de la Juventus en el el grupo H, Lille ganó el grupo G sacándole una unidad de diferencia al Salzburgo de Austria, pero con esta curiosidad: como segundo Chelsea recaudó más puntos (13) que Lille como primero (11). En su estadio de Stanford Bridge durante la fase de grupos, los ingleses han construido una localía inexpugnable con victorias ante el Zenit de San Petersburgo (1-0), Malmoe de Suecia (4 a 0) y la Juventus (4-0). Los franceses, por su parte, tambien rindieron bien fuera de su casa. En la misma instancia, vencieron a Sevilla de España por 2 a 1 y a Wolfsburgo de Alemania por 3 a 1 y perdieron 2 a 1 frente al Salzburgo.

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, hizo alusión a los problemas de adpatación que tiene el belga Romelu Lukaku, quien no ha marcado en la actual edición de la Champions. "Los datos son claros y dan testimonio de cómo no está incluido en nuestro juego. Esta claro que su adaptación no ha sido fácil", señaló Tuchel quien admitió que el sistema defensivo del equipo seguramente no ayuda a los delanteros: "Exigimos mucho a nuestros delanteros en términos de defensa. Queremos ser un grupo físico y trabajador", expresó el entrenador.

A la misma hora y en el estadio de la Cerámica, el Villarreal de los argentinos Gerónimo Rulli y Juan Foyth irá ante la Juventus, que, con la probable inclusión de Paulo Dybala desde el comienzo, siempre apunta a ser uno de los grandes candidatos a llevarse la Champions. El "Submarino Amarillo" viene de escoltar a un punto al Manchester United en el grupo F y como local en la fase de grupos, igualó 2 a 2 con Atalanta de Italia, superó 2 a 0 al Young Boys de Suiza y cayó por el mismo tanteador ante el United.

Juventus, a su vez, ganó el grupo H con 15 puntos y como visitante, derrotó 1 a 0 al Zenit de Rusia y 3 a 0 al Malmoe de Suecia y fue goleado 4 a 0 por Chelsea. Los octavos de final de la Champions proseguirán el miércoles con los partidos Benfica-Ajax y Atlético de Madrid-Manchester United.