La cantidad de contagios de coronavirus seguía esta semana en descenso, según reportes sanitarios de las distintas provincias, donde las autoridades instaron a la población a mantener los cuidados higiénicos y la vacunación anticovid ante el inminente inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.



En Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, aseguró que la cantidad de contagios "está cayendo fuertemente por quinta semana consecutiva, ha caído más rápido incluso de lo que subió".



Kreplak apuntó que la ola de covid19 "viene bajando bien pero ahora hay un par de desafíos por delante" como el inicio del ciclo lectivo ya que "en todo el mundo se vio que, cuando vuelven las clases, aumentan los contagios, así que estamos trabajando fuertemente para que haya el menor riesgo posible" y advirtió que además "se viene el otoño, que puede generar un aumento de los contagios".



"Hay que prepararse, para ver si efectivamente estamos dejando atrás esta pandemia o tenemos alguna ola más por delante", dijo el funcionario y médico sanitarista recientemente a radio Del Plata.



Por otra parte, señaló que si bien "todas las vacunas, como cualquier procedimiento médico, tienen alguna consecuencia que podría llegar a ser negativa", en general "han mostrado ser seguras, salvaron millones de vidas, no hay contraindicaciones generalizadas ni grandes diferencias entre las marcas".



El gobernador Axel Kicillof afirmó que su administración está "acercando la vacuna a los barrios para que el comienzo del ciclo lectivo sea con todos y todas vacunadas", al sostener que ello permitirá "evitar brotes de contagios en las escuelas".



En Bahía Blanca, el director asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, señaló que con miras al inicio de las clases con la campaña de vacunación "venimos muy bien, sobre todo en docentes y no docentes, con casi 90% de cobertura del esquema primario (dos dosis), y avanzando con los refuerzos".



En Córdoba, la ocupación de camas críticas para tratamiento de coronavirus se mantiene en baja en el sistema de la salud pública y privada, con 95 personas internadas, lo que representa el 2,71% de las aproximadamente 3.800 disponibles en la provincia, detalló el Ministerio de Salud.



Del total de 95 internados, 44 corresponden a pacientes que se encuentran en las Unidades de Terapias Intensivas (UTI), de los cuales 16 permanecen con asistencia respiratoria mecánica, y 51 son casos leves ubicados en sala común.



A mediados de enero, la ocupación de camas críticas había alcanzado el 25% y luego comenzó el descenso, mientras que una semana atrás había 128 personas internadas, lo que implicaba el 3,65% de ocupación sobre el total de camas disponibles.



Los casos positivos también se mantienen en baja, dado que ayer fueron notificados 935, cerca de un 10% menos de los registros de hace un mes, añadieron fuentes de Salud y apuntaron que lo mismo ocurre con los fallecimientos, que se redujeron más del 50% en el mismo período.



Santa Fe reportó 1.420 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 885 son de Rosario, mientras que se registraron seis fallecidos en el último informe del Ministerio de Salud, por lo que la ministra Sonia Martorano pidió "seguir utilizando barbijo".



Martorano solicitó mantener los cuidados al advertir que "la covid no terminó, aún debemos pasar el invierno" y señaló que en la campaña de vacunación "lo que más ha entrado en los últimos meses es la vacuna Pfizer" a la vez que aguardan por la inminente llegada de "Pfizer pediátrica, para el grupo de cinco a 11 años".



Respecto al informe anterior, cuando notificó 1.503 casos el viernes y 909 de ellos en Rosario, los últimos resultados fueron cercanos por lo que la curva permanecía estancada, mientras la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en la provincia por casos de covid era del siete por ciento.



Entre Ríos también registró un leve descenso en la ocupación de sus camas de terapia intensiva, al tener el 57,5% de las unidades ocupadas (153 de las 267 disponibles), por lo que logró salir del estado de alerta. Los ingresos a las UTI también disminuyeron desde principios de febrero, al pasar de más de 10 nuevos por día a menos de 4 en la actualidad.



Fuentes del Ministerio de Salud entrerriano indicaron que continúa la campaña de vacunación a niños, niñas y adolescentes de cara al inicio del ciclo lectivo del miércoles 2 de marzo y detallaron que las vacunas anticovid "pueden administrarse de forma simultánea con el resto del calendario".



En Chubut los casos de covid-19 tienden claramente a la baja, según la última curva epidemiológica difundida por el Ministerio de Salud.



"Los casos están bajando claramente a punto tal que en los últimos testeos directamente no se reportaron nuevos", explicó el director del área sanitaria Trelew, Eduardo Ramírez, y sostuvo que "ahora tenemos que concentrarnos en las escuelas para volver a la práctica que se hacía antes de vacunar en cada establecimiento y aplicar las dosis de calendario".



En Santiago del Estero, "hay una baja de casos que nos da mucha tranquilidad y la vacunación tiene mucho que ver" ya que "repercute en las camas de internación", dijo a la prensa el subsecretario de Salud, César Monti.



"Con esta baja de contagios seguramente nos reorganizaremos para poder llevar inmunidad a todas las edades", remarcó y resaltó que "las vacunas hacen efecto" por lo que, afirmó, "podemos tener un rebrote pero al estar vacunados las cosas irán más lentas, esperemos que la Ómicron sea la última variante y sea el final de la pandemia en este 2022". Monti señaló que "las vacunas son buenas y son efectivas, lo podemos afirmar, ya que durante mucho tiempo esto se ponía en duda".



En San Luis, la curva de contagios durante febrero continúa en descenso, según los reportes epidemiológicos provinciales, por lo que la ministra de Salud, Rosa Dávila, señaló que "el trabajo de la vacunación para niños y adolescentes continúa de manera sostenida durante todo el verano, afianzándose aún más en estas últimas semanas para que los chicos puedan regresar al aula de manera segura y recomendamos iniciar o completar los esquemas para aquellos que no lo han hecho".



En Río Negro actualmente hay 2.485 casos activos de coronavirus, según el último parte sanitario provincial, que también evidenció un deceso de casos respecto del último mes. En tanto, fuentes del hospital zonal de San Carlos de Bariloche afirmaron que allí "son dos las camas UTI las que en estos momentos están ocupadas con pacientes con Covid".



Jujuy también reportó que mantiene un paulatino descenso en la cantidad de casos por coronavirus desde hace tres semanas y en la actualidad el promedio de infectados diarios es de 50 a 100, lo que se refleja también en una merma en la atenciones médicas y en las internaciones hospitalarias, dijeron fuentes del ministerio de Salud provincial.



"Hasta la semana anterior el promedio que se tenía era superior a los 100 casos, por lo que se advierte un marcado descenso en parte por las medidas de prevención que se siguen tomando y el acceso a las vacunas de gran parte de la población", agregaron.



El ministro de Salud jujeño, Antonio Buljubasich, resaltó que habían "elaborado los lineamientos adecuados a nuestra situación epidemiológica" de cara al ciclo lectivo escolar que se inicia el 2 de marzo y apuntó que eso "requiere del compromiso compartido, del cumplimiento de medidas sencillas y que se refuerza mientras seamos más las personas vacunadas".



En Mendoza, el Ministerio de Salud informó 214 casos positivos en las últimas 24 horas, en tanto la ocupación de camas UTI fue de 40,29 por ciento en todo el territorio en la última semana del 11 al 17 de febrero, en tanto el registro semanal anterior --del 4 al 10 de febrero-- que fue del 57,53 %, por lo que marca una tendencia a la baja.



Santa Cruz registró 23 nuevos casos positivos, mientras 45 pacientes recibieron el alta y hubo 2 fallecimientos, lo que representa un total de 267 activos, según el reporte del Ministerio de Salud, En relación al porcentaje de la ocupación de camas en UTI adultos en la provincia era del 38% por ciento, encabezado por las ciudades de Pico Truncado (75%), Río Turbio (50%) y Río Gallegos (42%).



El ministro de Salud, Claudio García, apuntó que ante ello "estamos avanzando firmemente lo que es vacunación en personas que aún deben completar el esquema o que tiene que aplicar su dosis de refuerzo y estamos trabajando en la descentralización para vacunar a nuestros niños de entre 3 y 11 años como así también, a los jóvenes de 11 a 17 años en los establecimientos educativos". Cumplir con la vacunación dará "una mayor tranquilidad para que menos personas se contagien y podamos iniciar con el ciclo lectivo sin preocupación alguna", acotó.



Corrientes registró hoy 191 nuevos casos positivos de coronavirus y, según el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital de Campaña permanecen internadas 101 personas, de las cuales 24 permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva.



De acuerdo con el registro oficial, el 23 de enero había 16.603 casos activos y 247 pacientes con diagnóstico de covid-19 internados, 25 de los cuales se hallaban en terapia intensiva.