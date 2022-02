El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Cisneros, pidió la expulsión de la diputada María Eugenia Vidal de la Cámara Baja por "inhabilidad moral e indignidad" por su responsabilidad --cuando era gobernadora de Buenos Aires-- en la mesa judicial bonaerense que armaba causas contra dirigentes gremiales. "María Eugenia Vidal promovió, durante su gestión en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales. Ella no pudo haber sido ajena al espionaje, es grave lo que ha hecho", denunció a Página/12 el diputado tucumano, que también es dirigente de La Bancaria, motivo por el cual sostuvo que "no podía ser indiferente" ya que ellos mismo habían sido víctimas de "ese avance persecutorio".

"Vidal no puede escapar a la responsabilidad que tiene como máxima autoridad de la Provincia. Ella designó a las autoridades provinciales que se reunieron en el Banco Provincia, la reunión se hizo en el Banco Provincia y, de acuerdo a los mails presentados en la causa, la reserva del lugar se hizo a pedido de la Gobernación. Son muchos los factores que indican que ella no era ajena a lo que pasaba. Lo manifestaba, además, públicamente en diferentes medios en el 2017 cuando decía que (el Pata) Medina tenía que estar preso", sostuvo Carlos Cisneros sobre los motivos por los cuales ayer presentó un pedido de expulsión de María Eugenia Vidal de la Cámara de Diputados, e insistió: "Ella no podía ser ajena, sabemos la centralidad política que tenía". El diputado nacional se refería así al video grabado por la AFI de una reunión en el Banco Provincia en 2017 en el que aparecían el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y otros funcionarios bonaerenses, junto a agentes de inteligencia y empresarios, discutiendo cómo crear una "Gestapo" que permitiera perseguir dirigentes sindicales.

"Ella ha impulsado numerosas maniobras que demonizan la actividad sindical y, como dirigente sindical que soy, no puedo ser indiferente. La persecución fue un plan orquestado que ella conocía y que está reñido con todas las prácticas democráticas que debemos tener. No hay una sanción legal, pero Vidal no cumple con los requisitos que debe cumplir quien ocupa una banca en la Cámara de Diputados", explicó el dirigente de La Bancaria, que denunció a la diputada de Juntos Por el Cambio por "inhabilidad moral e indignidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66". "La conducta a la que nos referimos es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos, y constituye hechos de inédita gravedad institucional", sostuvo el diputado del FdT en el texto del proyecto declaración que presentó.

En el entorno de Vidal, mientras tanto, continúan buscando bajarle el tono a la denuncia. "Ella ni siquiera está imputada en la causa, ¿cuál sería el delito que está cometiendo si ni la Justicia la está imputando siquiera?", sostuvo una fuente cercana a la diputada. "Esta es una jugada del kirchnerismo duro para ponerla en pie de igualdad a las causas que de corrupción que tienen", añadió.



Antecedentes

"Por cosas menores se echaron diputados. Cuando un diputado apareció en video con su novia en las piernas lo echaron de la cámara al poco tiempo. Lo de Vidal ha sido muy grave", añadió Cisneros, haciendo referencia a la suspensión del diputado Juan Emilio Ameri luego de que, en septiembre del 2020, protagonizara un episodio sexual con su pareja durante el zoom de una sesión remota de la Cámara de Diputados. En ese caso, sin embargo, fue Ameri el que renunció al día siguiente del escándalo. Hubo una denuncia similar a la de Vidal a mitad del año pasado con otra figura del PRO, cuando una quincena de diputadas pidieron la expulsión de Fernando Iglesias por las declaraciones sexistas que había hecho contra Florencia Peña por su visita a la residencia de Olivos. En su momento, las diputadas lo denunciaron por "inhabilidad moral" pero el pedido de expulsión nunca terminó siendo debatido en el recinto.

El pedido de expulsión contra Vidal, de momento, sólo es encabezado por Carlos Cisneros, aunque cuenta con la adhesión de les otres diputades de La Bancaria, Sergio Palazzo y Claudia Ormachea. El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, sin embargo, "no tiene nada que ver", según aseguraron en la bancada que actualmente conduce Germán Martínez. "Yo soy un dirigente sindical y soy coherente. Vidal no es merecedora de ocupar la banca que ocupa, sobre todo teniendo en cuenta que siempre pregona que defiende la República y el Estado de Derecho. No se puede tener un doble discurso: defender el Estado de Derecho también es defender la libertad sindical, y no espiar ni perseguir ni inventar hechos desfavorables para perjudicar a dirigentes que querés sacar de la cancha", afirmó Cisneros, quien denunció que los bancarios también habían sufrido "ese avance persecutoria anti sindical" allá por el 2017 cuando "le quitó a los trabajadores del Banco Provincia la jubilación especial que tenían".