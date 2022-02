Boris Johnson promete un "paquete de sanciones" a Rusia

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que el Reino Unido y sus aliados establecerán un "paquete de sanciones masivo" que afectará la economía Rusia. Asimismo, solicitó depender menos del petróleo y el gas ruso.

"Nuestra misión es clara: diplomática, política, económica y, en algún momento, militarmente esta aventura horrenda y bárbara de Vladimir Putin debe terminar en un fracaso", expresó Johnson.

"Ucrania es un país que por décadas ha disfrutado de la libertad, la democracia y el derecho a elegir su propio destino. Nosotros y el mundo no podemos permitir que esa libertad sea borrada. No podemos y no miraremos para un costado", agregó.