La obra de Mariana Enriquez tiene cada vez más lectores en otras lenguas. Esta semana se confirmó que está nominada a dos premios. La novela Nuestra parte de noche -traducida al francés por Anne Plantagenet como Notre part de nuit para Editions du sous-sol- figura en la primera lista del Gran Prix de L’Imaginaire (GPI) en la categoría "novela extranjera", donde compite también el premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro con Klara y el sol. El libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama fue seleccionado en la categoría ficción de Los Ángeles Times Book Prizes.

Enriquez fue la primera escritora argentina que ganó el Premio Herralde en 2019 con Nuestra parte de noche, novela que narra, en principio, el viaje de Juan con su hijo Gaspar hacia las cataratas del Iguazú durante la dictadura cívico militar. Los dos están obligados a sobrevivir a la muerte de Rosario, la madre de Gaspar, en un accidente no esclarecido. El padre, tironeado por la pérdida y aquejado por problemas de salud, teme que su hijo haya heredado sus cualidades como médium. Novela que se despliega en varios tiempos y espacios, en la sección “La cosa mala de las casas solas” se relata la adolescencia de Gaspar y su grupo de amigos: Pablo, Victoria y Adela, un personaje reconocible en el universo de Enriquez, la protagonista del cuento “La casa de Adela”, de Las cosas que perdimos en el fuego.

Loca maestría

En 2020 Nuestra parte de noche obtuvo dos premios más: el Premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español, que otorga la Semana Negra de Gijón; y el Premio de la Crítica en España. “Nuestra parte de noche marca con una piedra negra la madurez de Enriquez a lo largo de estas 760 páginas de loca maestría”, escribió el crítico francés Thierry Clermont en el diario Le Figaro. “Apodada sin duda precipitadamente la ‘reina del realismo gótico’, la novelista va mucho más allá del género y sus artimañas, ofreciéndonos una cuarta novela que es más un libro de aprendizaje, de formación, que un sustituto del gore o del terror, aunque pretenda la herencia de Stephen King o Bram Stoker”, agregó Clermont en su reseña.

El Gran Prix de L’Imaginaire (GPI) es el más prestigioso en Francia dedicado a la “literatura imaginaria”, que abarca la ciencia ficción, la fantasía y el terror. No subvencionado e independiente de las editoriales, el GPI es un premio honorífico muy apreciado por los lectores. Los premios se entregarán de manera presencial durante el festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs, que se realizará del 4 al 6 de junio. Nuestra parte de noche compite en el rubo novela extranjera junto con Les Maîtres enlumineurs, tomes 1 & 2, del estadounidense Robert Jackson Bennett (Albin Michel); Andrea Cort, tomes 1 & 2, del estadounidense Adam-Troy Castro; Vorrh, tomes 1 & 2, del británico Brian Catling; La Monture, de la estadounidense Carol Emshwiller (1921-2019); Gnomon, tomes 1 & 2, del británico Nick Harkaway; Les Dix mille portes de January, de la estadounidense Alix E.Harrow, que está entre la más joven de los nominados, con 32 años; Klara y el sol, del británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro; Cantique pour les étoiles, del filipino-estadounidense Simón Jiménez; Lazare attend, del estadounidense James Morrow; y L’Interdépendance, tomes 1 à 3, del estadounidense John Scalzi.

“Me llama la atención estar nominada con escritores que me encantan, como Brian Catling con Vorrh, una novela que es buenísima; y está también Ishiguro”, dice Enriquez y confirma que las reseñas publicadas en Francia desde la salida de Nuestra parte de noche fueron positivas. “La leyeron como una novela latinoamericana de género con un contexto político. Creo que hay un entendimiento, aunque siempre hay cosas que se pierden en la traducción; pero fue una novela que los entusiasmó”, reconoce la subeditora de Radar y Directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes.

Gótico sureño

Otro libro que está haciendo su camino al andar es Los peligros de fumar en la cama, traducido el inglés por Megan McDowell como The Dangers of Smoking in bed. Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura, definió a este volumen de cuentos de Enriquez, publicado originalmente en 2009, como “el descubrimiento más emocionante que he hecho en la ficción desde hace un tiempo”. En 2021 compitió en la lista corta de prestigioso Booker Prize Internacional y estuvo entre las obras nominadas al Premio Kirkus, un certamen literario impulsado por la revista Kirkus Reviews, una publicación de reseñas y críticas literarias.

Este libro de cuentos góticos y de terror en el que explora la pobreza, la violencia de género, la depresión y los desórdenes alimenticios, entre otros temas, está nominado a Los Ángeles Times Book Prizes, un premio que otorga anualmente el diario Los Ángeles Times. Entre las obras candidatas en la categoría de ficción están I Love You but I’ve Chosen Darkness, de Claire Vaye Watkins; Harrow, de Joy Williams; American Estrangement, de Saïd Sayrfiezadeh; e In the Company of Men, de Véronique Tadjo. El anuncio de los finalistas se dará a conocer el 22 de abril, un día antes de que comience el 27° Festival del Libro de Los Angeles Times, el primer encuentro presencial desde que empezó la pandemia de coronavirus.