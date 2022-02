Ser prudentes. Acordar para poder seguir jugando el partido. Actuar con compromiso sin perder de vista quién tomó la deuda. Meter la lupa en los grandes patrimonios y en los fugadores de divisas. No bajar las banderas y respaldarse en la movilización popular. Las frases condensan posiciones de dirigentes del Frente de Todos sobre la importancia del eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que más temprano que tarde deberá tratar el Congreso Nacional.

“Es obligación de todas las fuerzas políticas estar comprometidas en la aprobación de este acuerdo”, afirmó la titular del bloque oficialista en el Senado bonaerense, María Teresa García. Recordó que es “la deuda de un país y no de un partido político”, y que eso “es lo que se tiene que debatir en el Congreso”. La exministra de Gobierno de Axel Kicillof remarcó la necesidad de explicar el acuerdo. “La limitación de los fondos en temas de obras públicas y el aumento de tarifas son temas que preocupan. Así que estamos muy expectantes. Hay que poner atención a estos temas”, advirtió en diálogo con Radio Provincia. García pidió "no olvidar" que el gobierno “soporta un acuerdo con el FMI que hizo Mauricio Macri”. “Este gobierno no tomó la deuda, sino que honra el compromiso de pagar lo que tomó la gestión anterior”, remarcó.

“Mauricio Macri tiene que pagar ante la justicia. Debería tipificarse el delito de economicidio contra el pueblo y la Nación”, planteó el diputado Hugo Yasky. “Tiene que existir una jurisprudencia que tome un castigo ejemplar porque él es la figura con mayor responsabilidad y quien nos empujó a este abismo”, dijo el titular de la CTA a FM La Patriada, para quien el endeudamiento de la alianza Cambiemos debería convertirse en “un caso testigo de Nunca Más al FMI”. “Esto también produce mucho dolor y penuria en millones de argentinos que han visto las consecuencias de la fuga de capital y brutal caída de los salarios”, apuntó Yasky, y llamó a “meter la lupa” en quienes “tienen grandes patrimonios, fugan capitales o hacen maniobras para beneficiarse a costa del Estado”. “Se va instalar una gran discusión que es quién paga esa deuda. ¿Van a ser otra vez los trabajadores y los sectores populares? ¿O van a pagar a quienes se beneficiaron con la deuda y la fuga de capitales?”, se preguntó. Admitió que el Frente de Todos debe atravesar “un contexto muy difícil” pero que si demuestra “que no van a pagar los más pobres" tiene posibilidades de “continuar gobernando” en 2023. “Necesitamos de la voluntad no solo de quienes están al frente del gobierno sino de la movilización popular. No bajaremos las banderas y el pueblo tampoco", subrayó.

“Con el acuerdo con el FMI no resolvemos todo. Al otro día vas a tener que seguir bajando la inflación, bajando los precios y atender los problemas de indigencia y pobreza”, reflexionó por su parte el exministro de Defensa, Agustín Rossi. “El acuerdo te deja en la cancha. Seguís jugando el partido, pero hay que jugarlo tomando decisiones que vayan en el sentido de cumplir con el compromiso asumido con el conjunto de los argentinos en noviembre de 2019. Tenemos que hacerle la vida más fácil al pueblo. El default nos sacaba de competitividad electoral como oficialismo para el 2023”, destacó en diálogo con FM La Patriada. El santafecino destacó que el gobierno “recibió una carga enorme”, que "no es un contexto fácil" y que además gobernar desde una coalición política “es una novedad para nosotros como peronismo”. Rescató como positivo que durante el macrismo y “a pesar del partido judicial, de las fake news, de la persecución, de la AFI, no se pudo reprivatizar el sistema provisional, vender YPF, Aerolíneas Argentinas, ni eliminar los planes de asistencia social ni terminar con las paritarias”.

El diputado José Luis Gioja, en tanto, consideró que la Argentina “está en una emergencia y tiene que acordar con el FMI". “Nadie quiere ir al FMI, nadie quiere hablar con ellos, pero estamos en una emergencia por el endeudamiento irresponsable que generó el gobierno de Macri hay que darle una solución”, señaló a la Radio AM 530. El vicepresidente segundo de la Cámara baja recordó que el proyecto del Ejecutivo “puede ingresar en cualquier momento” y que el ministro de Economía concurrirá a dar explicaciones. “El ministro (Martín) Guzmán va a ir a la cámara a explicar lo que tenga que explicar. La situación es muy complicada y hay que ser muy prudentes. Hoy más que nunca hay que pensar en la celeste y blanca”, concluyó.