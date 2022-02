El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, visitaron la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), para presentar los principales lineamientos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI).

Del encuentro participaron los secretarios generales de la central sindical Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), y el secretario de CyT, Horacio Arreseygor; el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, y el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez, entre otros.



Filmus enumeró los campos en los que se destaca la ciencia argentina y recordó que fue Juan Domingo Perón quien advirtió que la soberanía se construye a través del conocimiento. Recordó que creó el primer instituto de investigación sobre la Antártida, el Instituto Antártico Argentino (IAA), que demostraba la importancia estratégica que tenía para él la Ciencia y la Tecnología.

El ministro sostuvo que "apostar a la Ciencia y la Tecnología es apostar al trabajo". "Como dijo el presidente Alberto Fernández, un país puede crecer, pero eso no significa desarrollo. En nuestra historia tuvimos momentos de crecimiento que no acompañaron una mejora en la calidad de vida de nuestra gente. No se trata solo de crecer sino de cuál es el modelo de crecimiento (...) que debe agregar valor a partir de las innovaciones científico-tecnológicas", agregó.

Filmus advirtió que una de las preocupaciones de la actuial gestión es "cómo lograr que la Ciencia y la Tecnología no generen ni un deterioro en las condiciones de trabajo ni una disminución en el número de trabajadores".

"Tenemos que garantizar que la incorporación de Ciencia y Tecnología aumente la producción y genere más y mejor empleo en nuestro país. El Plan Ciencia 2030 debe ponderar el componente social para asegurar que el avance y el desarrollo impacte en la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente”, concluyó.



A su turno, Arreceygor, destacó la necesidad de transformar la matriz productiva y avanzar en el desarrollo territorial para que "disminuyan las asimetrías que hay a nivel federal”.

Por su parte, la titular del CONICET explicó el funcionamiento del organismo que preside y subrayó el papel que desempeñó durante la pandemia. "Queremos federalizar nuestros recursos, mejorar la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, y orientar nuestras investigaciones para que todos vivamos mejor".