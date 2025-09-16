El presidente colombiano Gustavo Petro anunció en medio de un Consejo de Ministros que, como consecuencia de la descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas, su país no comprará más armamento al país norteamericano.

“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, expresó el mandatario. “Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o si las hace con nuestros recursos propios porque sino, no será un Ejército de la soberanía nacional”, agregó.

Además, el mandatario colombiano advirtió que la descertificación es una decisión política que afecta al pueblo colombiano, que es el que ha sufrido más por la lucha antidrogas.

Petro aseguró que en la lucha antidrogas que su Gobierno fortaleció a través de diferentes estrategias, es Colombia la que ayuda a Estados Unidos para que la cocaína no llegue a sus ciudadanos. “Los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”, dijo y, a través de su cuenta de X el presidente advirtió que fue Estados Unidos el que falló en su política antidrogas.

“Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosfato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda por cocaína principalmente en Estados Unidos y Europa”, precisó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que Colombia es el país más comprometido en la lucha antidrogas. “A la fecha, 11.000 hectáreas de cultivos de coca hemos erradicado y sustituido por economías legales. Trabajamos por lograr eliminar 30.000 hectáreas a pesar de que los criminales usan drones, terrorismo y asonadas”, dijo.

Sánchez recordó que en este año se logró la incautación de más de 700 toneladas de cocaína evitando que más de 450 millones de dosis lleguen a los países consumidores. Cada 40 minutos destruimos una infraestructura del narcotráfico. Un 24 por ciento más que el 2024”, apuntó. Asimismo resaltó los bombardeos contra los carteles del narcotráfico y la neutralización de más de 3.300 integrantes de grupos criminales en Colombia pero demostró que el narcotráfico es una amenaza global que requiere mayor cooperación internacional. “De lo contrario, ganan los criminales y pierden las naciones”, manifestó.

Descertificación

Desde 1997 Colombia no había recibido una descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos aunque en 2017 el presidente Donald Trump había amenazado con esto, debido al aumento en los cultivos de coca en el país suramericano.

Ahora Washington finalmente decidió eliminar a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber "incumplido manifiestamente", en el último año, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.



"El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis", indicó el Departamento de Estado.



Junto a Colombia, Estados Unidos excluyó de la lista -por los mismos motivos de “incumplimiento”-a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

