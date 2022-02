Francia pidió que se excluya a Rusia del Mundial de Qatar 2022

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, pidió que se exluya a la selección rusa de fútbol del próximo Mundial en Qatar.



"El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia", dijo Le Graët en una entrevista que brindó al diario Le Parisien.



Rusia no todavía no está clasificada al Mundial y tiene que jugar en marzo para ganarse su lugar en Qatar. Pero sus sus eventuales adversarios -Polonia, Suecia y República Checa- anunciaron que se niegan a enfrentarse con esa selección tras el ataque a Ucrania.

Hasta el momento, la FIFA no ha tomado medidas contra Rusia y se limitó el jueves a mostrarse "preocupada" ante una situación "trágica e inquietante", según su presidente, Gianni Infantino.