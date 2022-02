Recuperar una fiesta popular que fue cercenada durante la última dictadura cívico militar eclesiástica es una tarea que va más allá de feriados, comparsas, lentejuelas y bailes. Se trata de una historia de "alegría, libertad, visibilidad y celebración de la diversidad de identidades que habitan el país". Es por eso que el Museo de la Memoria convocó a Nuria Clérici, responsable del espacio cultural Arde, para organizar en conjunto una feria de editoriales independientes que pudiera trazar otro espacio festivo. Lunes y martes, de 18.30 a 21, en Córdoba 2019, se realizará Carnaval Editorial 2022, una feria de Editoriales Independientes y arte impreso que contará con lecturas en vivo y música a cargo de Annie Bookx.

La propuesta se plantetó "en pos de resignificar el Carnaval como un espacio de encuentro y de expresión de nuestras producciones culturales -aun más en un contexto post-pandemia donde nos resulta necesario volver a encontrarnos colectivamente-".

Las lecturas serán interpretadas por diferentes poetas locales: Cecilia Pesoa, Malu, Dora Do, Melina Jazmín, Carolina Ruiz, Virna Scolari. Mientras se escuchará la música de Ani Bookx, quien se especializa en la producción musical con medios electrónicos y se destaca como letrista comprometida con las luchas populares y el humor.

La posibilidad de hacer este Carnaval en el Museo de la Memoria tuvo sus ecos en Nuria. "Me hizo pensar el lugar de los carnavales como una fiesta popular que obviamente durante la dictadura fue censurado y me parece que es uno de los festejos populares que más costó recuperar. No se han podido volver a replicar de la forma que ocurría antes de la dictadura, que era un festejo en el que no había distinción de clases, que era un momento propicio para expresarse socialmente y que muchas identidades que eran silenciadas siempre, en el carnaval tenían un lugar protagónico", le dije a Rosario/12. Recuperar esas experiencias es "una de las tareas del museo" y por eso consideró "muy lindo que habiliten los espacios de memoria para generar estos encuentros que son muy vitales".

En el espacio que supo tener Arde en la galería de Sarmiento y Córdoba -y que hoy es una propuesta online-, las Ferias eran lugares de Encuentro. Encontrarse, reconocerse, conversar, escuchar poesías, música en vivo, son propuestas para recuperar esa potencia del encuentro cara a cara. "La actividad fue organizada conjuntamente con Nuria Clerici, creadora de Arde Libros un proyecto que nació librería y en sus 5 años de vida fue consolidándose como uno de los espacios de encuentro con la cultura fundamentales en nuestra ciudad", plantearon desde el Museo.

Las editoriales participantes son Piel Ediciones , La palabra de Neptuno, Mundo argentino, femiñetas, Juana de la Orca, Perfeito Ediciones, Editorial Patas de Cabra, La Ciudad de Las Mujeres, La Tortiteca, Remolino Cuadernos, Craz Librería ilustrada, ARDE Libros, Capitana, Hexágono Editoras, Elemento Disruptivo, Trench, Nulu Bonsai, Danke, Ediciones DocumentA/Escénicas, De Parado.