En su última cadena nacional, Javier Milei aseguró que “lo peor ya había pasado” y que el país entraba en una etapa de recuperación. Pero la realidad que reflejan los indicadores económicos va en sentido contrario: todo apunta a que la economía argentina está a las puertas de una recesión profunda.

El Índice Líder, el indicador que la Universidad Torcuato Di Tella analiza cada mes para anticipar los cambios en el ciclo económico, se desplomó un 4,72% en agosto. Es la peor caída mensual de los últimos años y no deja margen para lecturas optimistas. En términos concretos, el ciclo expansivo llegó a su fin y la contracción aparece como inevitable.

La señal más contundente es la probabilidad de recesión, que escaló al 98,61%. En julio pasado, ese valor había sido del 56%. En menos de un mes, casi se duplicó el diagnóstico, lo que convierte la advertencia en un hecho prácticamente consumado. Los economistas coinciden: con esos niveles, no se trata de un riesgo, sino de un destino seguro.

El panorama se agrava con el Índice de Difusión, que cayó al 20%. De las diez variables que integran el cálculo -ventas de autos, producción industrial, recaudación de IVA, consumo y construcción, entre otras- solo dos mostraron mejoras. Las otras ocho se encuentran estancadas o en retroceso. La debilidad, que antes podía leerse como sectorial, hoy es generalizada.

El contexto confirma la tendencia. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ya había registrado en junio una caída de 0,09%, marcando el primer signo de retroceso. El Índice Líder, que actúa como anticipo, no hace más que reforzar esa trayectoria descendente y adelantar que lo que viene serán meses de mayor contracción.

Las consecuencias, lejos de la frialdad de los números, se pueden ver a diario: menos oportunidades de empleo, caída del consumo, freno a la inversión y un mercado interno debilitado. Los datos contrastan fuertemente con el optimismo oficial y exponen el costo social de un ajuste que, por ahora, solo promete más sacrificio.

Mientras el Gobierno insiste en blindar el “déficit cero” como bandera y en repetir que “lo peor ya pasó”, los números dicen lo contrario. La economía argentina, según los datos más recientes, no está saliendo del pozo: está empezando a caer en él.

