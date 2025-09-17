La diputada nacional por Buenos Aires del bloque Democracia para Siempre Danya Tavela contó sus impresiones de la sesión en la que se tratan los vetos de Javier Milei al Hospital Garrahan y las universidades y afirmó que la situación es un “quilombo autoinfligido por el Gobierno”.

Durante un cuarto intermedio, Tavela dialogó con la 750 y aseguró que la sesión “no está en riesgo” y que “no hay nada raro”, al tiempo que afirmó que tienen los votos para rechazar los vetos presidenciales y que, aunque “hay diferentes variables”, van a apelar a la rapidez para que los diputados “se puedan expresar libremente”.

“En el medio están los gobernadores discutiendo con el Gobierno el veto los ATN. Todo esto influye en el clima de la sesión. Nosotros queremos que los diputados se puedan expresar libremente”, insistió.

No obstante, reconoció que “parte de la crisis en la política” es que los legisladores están hoy en día “muy expuestos” por redes sociales. Sin embargo, destacó que la sociedad también se da cuenta de si en un momento tienen una postura definida que cambian según la ocasión, esto es “no poder sostener la palabra”.

Asimismo, remarcó que “el debate ya se dio” y no hay que darlo de nuevo porque “a veces puede poner en riesgo la sesión”. “Me parece que está todo puesto sobre la mesa. Es lógico que el oficialismo quiera que el plazo se alargue y nosotros que los plazos se achiquen”, sentenció.

“También es cierto que esta parte del quilombo es autoinfligida por el Gobierno, porque esta cuestión de las universidades y del Garrahan la podrían haber resuelto hace meses. Ellos construyen esa situación de caos permanente que no permite avanzar en los temas y resolverlos”, denunció.

“En el tema educación eliminan la garantía del seis por ciento del PBI. Ya arrancamos mal. La segunda cuestión, es que las universidades van a cerrar con un presupuesto de 4.2 billones y el Gobierno plantea un presupuesto para el año que viene de un 4.8 por ciento. Incluso con la inflación que prevé el Gobierno, lo que hace es consolidar el recorte del 40 por ciento sobre los salarios. La verdad es que, desde arranque, eso está mal: los docentes perdieron el 40 por ciento del salario frente a la inflación, y que la cuenten como quieran. Y, además, esto es el denominador común del 70% de las familias argentinas, que es que no llegan a fin de mes. Nosotros pedimos un poco de equilibrio para garantizar ese equilibrio fiscal que estamos convencidos que hay que tener, pero con un poco de sensibilidad”, concluyó.