No había buenas señales del equipo, más allá de algunos intentos por atacar, cuando Castro rompió la monotonía ante Talleres con un golazo desde fuera del área que orientó a Newell’s a una victoria necesaria. Porque la Lepra encontró en Córdoba tres puntos que le permitieron dejar atrás dos derrotas consecutivas. Acompañado por miles de hinchas, en el Mario Alberto Kempes el rojinegro disfrutó de una victoria que aseguró Lema, con remate de penal, a falta de media hora para el final.

Talleres es un equipo muy diferente al del año pasado. Porque se fueron algunas de sus figuras, otras se ausentaron por lesión y hay nuevo técnico. Es decir, una ocasión propicia para Newell’s en su objetivo de salir de su mal momento.

Pero Newell’s no se animó a ser más que el rival y volvió a sufrir de anemia ofensiva por la escasa participación de Castro. El diez leproso acusaba muy bajo rendimiento. El problema de Castro no era que falla en sus intervenciones, sino que no intervenía en el juego. Y como el local apostaba a las corridas de Fértoli para generar peligro, el partido fue malo, de escasas ocasiones y juego mediocre.

Pablo Pérez evita el avance del local.

Talleres tuvo las ocaciones más claras. Fértoli lo perdió abajo del arco al recibir un rechazo y a Girotti le rebotó la pelota en el área chica al recibir centro de Fértoli. El equipo de Sanguinetti se debió conformar con un remate cruzado desde fuera del área de Castro. Es que Newell’s nunca llegó siquiera a pisar el área de Herrera.

Era una obligación para la Lepra hacer en ataque algo más en el complemento para, al menos, no agravar su crisis de juego. La intención la tuvo. Fue más ligero en cruzar mitad de cancha en cada pelota recuperada y los volantes acompañaban. La primera pelota que fue el arco de Herrera fue un cabezazo de Lema que controló sin problemas el uno local.

Con disposición para salir rápido de su campo, Castro se encendió y puso al Newell’s en ventaja con el recurso que los caracteriza: remate desde fuera del área. El diez se abrió juego con una gambeta y sacó un zurdazo cruzado que sorprendió a Herrera. En la jugada siguiente, Garro dejó correr un pase vertical y se escapó García al arco. El uno cordobés lo bajó en el área y de penal Lema amplió la diferencia con remate cruzado. En 15 minutos, Newell’s encontró una ventaja impensada por lo hecho hasta allí.

Para recuperar la condición física del equipo Sanguinetti metió en cancha a Reasco, Balzi y Sordo. Talleres llegó al descuento pero se acordó tarde de atacar. El tanto de Girotti, a tres del final, le puso emoción al cierre del juego pero los puntos quedaron para la Lepra.

1 Talleres

Herrera

Catalán

Alvarez

Rafael Pérez

Enzo Díaz

Juárez

Villagra

Godoy

Fértoli

Batalla

Girotti

DT: Guillermo Hoyos

2 Newell’s

Macagno

Méndez

Lema

Ditta

Luciano

Pablo Pérez

Fernández

Castro

Garro

González

García

DT: Javier Sanguinetti

Goles: ST: 11m Castro (N), 15m Lema (N) de penal y Girotti (T).

Cambios: ST: 8m Rodrigo Garro por Fértoli (T), 19m Velázquez por Ditta (N) y Portillo por Pablo Pérez (N), 23m Lago por Godoy (T), 26m Sordo por Garro, Balzi por Castro y Reasco por García (N),

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Mario Alberto Kempes (Córdoba)