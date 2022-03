HIEDRAH, BAILE DE RIESGO

Por Aldo F. M. Benítez

Sudor gótico tropical. Nostalgias de MD. Sets tarimeros 2K. Baile de riesgo. Destinos musicales inciertos. Escape furtivo de la realidad en plena pista de baile. Estos son algunos de los lemas con los que lxs bichxs de la fiesta Hiedrah nos tientan con una nueva edición para su fiesta. Pero sin dudas el que más pega (y toma partido) es el que reza: mejor perdernos en movimiento que encontrarnos en la inercia. Y así es que la noche nos propone un collage abigarrado de formas bien diversas de apropiarse la pista de baile. El número principal viene de la mano del dj set del chileno radicado en Suecia pero con nombre de un país que no es ninguno de esos dos: Dinamarca. Uno de los fundadores del sello Staycore y cultor de un sonido latino pero siempre empapado de añoranzas al sabor electrónico de los 90s y 00s. Para muestra basta su excelente track “Fine day”, en el cual el kuduro brasileño y el pop radial del himno rave de Opus III se dan la mano en un mashup delirante y adictivo. Otra gema de la noche es la presencia del uruguayo Ojosfinos, mentor de un perreo galáctico, sensual y oscuro en partes iguales; encuentra su máxima expresión en su demoledor “Sobrado de perreo” que juega con la frase de la archifamosa canción “Bichota” de Karol G: “Por encima se me nota que me sobra el piquete”, haciéndola dialogar con una especie de brujo que ríe e inaugura un arpegio latino, siniestro e irresistible. También será de la partida el destacado músico experimental colombiano Genosidra que, en plan dj, no debería sorprendernos nada que ponga a girar su último y poderoso simple “Petrolera” que cuenta con las malévolas voces de la famosa twitera venezolana: Yajaira La Beyaca. Dos propuestas locales completan el fixture de la noche: Choca, dj trans y productorx, promete ritmos gabber descocados y enfermos plagados de guiños con humor sudaca, vean si no la tapa de su último simple mentirosa, con Shakira y Beyonce en plan suicida. La sorpresa de la noche será la intervención en vivo de la intrépida performer musical Faraonika. ¿De verdad todavía no saben adónde salir a bailar? Participan: Dinamarca, Ojosfinos, Choca, Genosidra y Faraonika. Sábado 5 de marzo desde las 23.59 en Club El Dorado, Av. Hipólito Yrigoyen 947.

TERTULIAS

Rueda Lésbica Varieté. Nueva edición de la aclamada tertulia coordinada por Pato Fogelman, un especial previo al día de la visibilidad lésbica. Cam Beszkin canta, Vevucoco (Caro Angriman) lee y dibuja, Mariana Komiseroff lee y Clodet García hostea y actúa. Domingo 6 de marzo a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Las Metamorfosis. Durante todo marzo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires se presenta el ciclo "Las metamorfosis", programado por Diego Trerotola. Este fin de semana se podrá ver el viernes a las 18 "Vanessa", de M. L. Alemann y "Mocha" de F. Quiñones Cuartas y a las 22, "Rosa Patria" de Santiago Loza. El sábado a las 18 se proyecta "Archivo de la Memoria Trans" de Mariana Bomba y Agustina Comedi y el domingo a las 20 "Con nombre de flor" de Carina Sama. A las 22, "La peli de Batato", de Peter Pank y Goyo Anchou. Más información en malba.org.ar. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo desde las 18 en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415.

RECITALES

Pepi Dillon + Rock. La cantautora se presenta con nuevo repertorio, clásicos y sorpresas en un show en vivo junto a Lautaro Matute, Ale López y Juan Huici. Sábado 5 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Ivo y Javiera. El dúo ex Bife pisa las tablas con una nueva fecha para dar un concierto boutique en la ciudad de las diagonales, con entrada al sobre y capacidad limitada. Reservas en el Instagram de @casacultural.cest.lavie. Jueves 10 de marzo a las 20 en Cest La Vie, Calle 55 #1143, La Plata.

Más dulce que el deseo. Encuentro con la poesía de las clásicas griegas Safo de Lesbos y Nosis de Locri, hecha canción popular y de cámara: con ritmos populares argentinos Daniela Horovitz musicalizó las letras de Safo de Lesbos y los epigramas de Nosis de Locri. Jueves 10 de marzo a las 20 en BeBop Club, Uriarte 1658.

TEATRO

Chicos de Varsovia. Estrena en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires la nueva obra teatral escrita y dirigida por el multifacético artista Dennis Smith. Sábado 5 a las 21 y domingo 6 de marzo a las 20 en la sala A de El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

Durmiendo con el enemigo. Nueva entrega de la versión teatral de la obra escrita por Virginie Despentes sobre sexualidades, géneros, discriminación, violencia machista y otros tópicos explosivos. Este fin de semana vuelve el capítulo "Durmiendo con el enemigo". Entradas gratuitas con reserva previa en Alternativa Teatral. Viernes 4 y sábado 5 a las 22 y domingo 6 de marzo a las 21:30 en la explanada de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502.

FERIA

FILFEM. Nueva edición de la Feria del libro feminista "Nosotras movemos el mundo", con muchos libros, conversatorios, editoriales independientes, presentaciones, talleres y mucho más, en tres jornadas de intercambio y lucha en el CCK. Programación completa en Instagram: @filfem.feria. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo de 14 a 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

TALLERES

Alcohol & Fotocopias. Taller de cuatro encuentros para repasar y revisitar junto a la música y archivista Pat Pietrafesa los mensajes en fanzines y fotocopias, particularmente de fines del siglo pasado: antecedentes del fanzine, genealogías conformadas por una diversidad de contenidos y gráficas de principios de los 80s y mucho más para conocer parte de nuestra historia subterránea. Miércoles 23 y 30 de marzo, 6 y 13 de abril de 19 a 20:30. Inscripciones y más información en migramigra.com/escuelamigra

Taller de Teatro y Política. Cuatro encuentros para poner los discursos en la actuación y hacer del movimiento una señal de protesta. Instalaciones teatrales para armar manifiestos con el cuerpo, montajes monstruosos para invadir el espacio y entrenamiento a cargo de Patricio Ruiz. Encuentros los sábados a las 16, comenzando el 26 de marzo. Más información e inscripciones a [email protected]

Fotografía Queer. Últimos lugares para el taller coordinado por Cairo con perspectiva de feminismo queer en la fotografía, mediante un espacio de lecturas y ejercicios para activar la imaginación. Modalidad virtual, 12 encuentros, los miércoles a las 19 comenzando el 9 de marzo. Toda la información en espaciorara.com

DIPLOMATURA

Diplomatura en Raza, género e injusticia. Coordinada por Rita Segato para la Escuela de Humanidades de la UNSAM, tiene como objetivo trabajar distintas temáticas emergentes de su obra y pensamiento. Inicia la semana del 21 de marzo, con duración de 8 semanas en modalidad virtual, abierta al público en general. Hay tiempo de anotarse hasta el 14 de marzo. Más información e inscripciones en bit.ly/diplo-RGI

CONVOCATORIAS

Múltiples violencias en América Latina y el Caribe: géneros, disidencias y alteridades. Nueva convocatoria de investigación para equipos en Clacso, con el objetivo de sumar diversas formaciones, trayectorias y experiencias que se propongan producir conocimientos rigurosos y generar incidencia que contribuya a contrarrestar las violencias que viven las mujeres y disidencias. Hay tiempo de anotarse hasta el 28 de marzo. Consultas e inscripciones a [email protected]

Proyectos en colaboración 2022. El Centro Cultural Recoleta convoca a organizaciones públicas o privadas o colectivos autogestionados con trayectoria en el sector artístico y educativo a presentar su proyecto cultural para ser parte de la programación del Recoleta, entre los que pueden contarse ferias, festivales, jornadas profesionales, seminarios, congresos y actividades afines. Inscripciones en centroculturalrecoleta.org

Trans-Formación. Hasta el 11 de marzo se puede aplicar a las becas de la Universidad de Quilmes a través del Programa Institucional de Género y Diversidad, destinadas a estudiantes de carreras de grado en modalidad presencial y virtual, para garantizar el acceso y la continuidad de los estudios de las personas trans. Toda la información y consultas a [email protected]

Tu beso lésbico. Continúa abierta la convocatoria para compartir mediante fotos o videos un beso lésbico que podrá formar parte de una performance sobre la historia del lesbianismo, incluyendo besos reales, no ficcionales. Toda la información a [email protected]

CHUBUT

XIII Festival Diversx, Disidente y Autogestivo. Nueva edición del festival lgbtiq+ en la Comarca Andina para poner el cuerpo en la Patagonia con música, charlas, fiesta, activismo, talleres y conversatorios. Programación completa y más información en Instagram: @festi_diversx_disidente. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo desde las 12 en Lago Puelo, Comarca Andina.

CORDOBA

Susy Shock. El Deleite de los Cuerpos presenta una nueva fecha de la artista trans Susy Shock junto a Ayelén Beker y Roma Roldán, invitadas en un evento organizado por Grl Pwr & Oficina de Artistas. Sábado 5 de marzo a las 20 en Casa Babylon Club, Blvd. Las Heras 48, ciudad de Córdoba.