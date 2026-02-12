Omitir para ir al contenido principal
El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien

Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open

Si bien sufrió en la definición del segundo parcial, en el que salvó ocho set points, el 19° del mundo exhibió una firme actuación en su estreno en el torneo que lo tiene como el gran favorito.

Pablo Amalfitano
Por Pablo Amalfitano
Francisco Cerúndolo, en su exitoso debut en el Argentina Open.
Francisco Cerúndolo, en su exitoso debut en el Argentina Open.

Por Juan Manuel Meza

El brasileño Joao Fonseca fue eliminado por el chileno Tabilo

El defensor del título se despidió rápido de Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis

El equipo de Di María avanzó a 16avos

Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina

El mensaje del capitán en sus redes sociales

Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle