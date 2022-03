San Lorenzo, que aún no ganó en la Copa de la Liga, se entrenó este martes con el regreso de su defensor Gino Peruzzi, de cara al choque del sábado contra River Plate por la quinta fecha de la Zona A.



Peruzzi se perdió el encuentro ante Argentinos Juniors (1-1) por un estado gripal, con síntomas como fiebre y dolor muscular, aunque los testeos sobre coronavirus dieron negativo.



De esta manera, a pesar de que aún no está oficialmente confirmado, el ex lateral de Boca Juniors y Vélez Sarsfield se perfila como titular en lugar de Franco Flores.



La posible formación iría con Sebastián Torrico; Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Malcom Braida, Yeisson Gordillo, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau; Ricardo Centurión y Nicolás Fernández.



Los que sumaron mayor cantidad de minutos en el encuentro ante Argentinos hicieron pasadas aeróbicas y tareas de recuperación, al tiempo que quienes no jugaron realizaron fútbol reducido y cerraron con intermitente.

Además, el delantero Nicolás Blandi, uno de los refuerzos del último mercado de pases, estará entre los concentrados y ocupará un lugar en el banco de suplentes, con el sueño de reencontrarse con el gol en la institución azulgrana.



Blandi, quien tuvo dos ciclos en el club (2014; 2015-2019) en los que marcó 61 goles en 158 encuentros, emigró del Ciclón en enero del 2020, transferido al Colo Colo de Chile.



En tanto, el técnico Pedro Troglio todavía no resolvió si utilizará el artículo reglamentario que le permitiría a la institución sumar una nueva incorporación, ante la lesión que sufrió el lateral Gonzalo Luján.



El juvenil defensor está afectado por una fractura de clavícula derecha y será baja por unos meses, lo que le permitirá a la entidad de Boedo hacer uso de un cupo adicional por "lesión grave" cuando la AFA habilite el recurso este miércoles, una vez finalizados los feriados de Carnaval.



Por otro lado, San Lorenzo realizó un sondeo por el volante Agustín Almendra, en conflicto con Boca Juniors, pero rápidamente se descartó porque la potencial compra escapa al presupuesto.



El Ciclón suma apenas dos unidades, sin victorias y un panorama complicado para Troglio, que de a poco es mirado de reojo por los hinchas.