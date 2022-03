Docentes de escuelas públicas y privadas santafesinas cumplirán hoy la primera de las dos jornadas de paro luego de rechazar por abrumadora mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial, un aumento del 41,7% en cuatro tramos, el último en octubre. En Rosario, los gremios acompañarán la medida de fuerza con movilizaciones y actos para expresar el malestar por el ofrecimiento. Amsafé, junto a trabajadores del sector nucleados en ATE, concentrarán a las 10 en la Plaza 25 de Mayo para luego marchar hacia la Plaza San Martín. Sadop anunció que movilizarán a la misma hora desde Oroño y Catamarca hasta la Plaza del Foro. "El gobierno tiene que tomar nota del paro que va a tener mañana (por hoy) porque no es solamente el de la docencia si no el rechazo de todos los sindicatos públicos de la provincia, la oferta es mala y prontamente deberían convocar a una nueva paritaria", dijo Martín Lucero, titular de Sadop Rosario. "Esperamos una propuesta que reconozca nuestros derechos", señaló Gustavo Terés, secretario General de Amsafé Rosario.

Los gremios docentes santafesinos manifestaron su malestar al rechazar masivamente el incremento del 41,7% en cuatro tramos que propuso el gobierno provincial, iniciando desde hoy una medida de fuerza por 48 horas. El conflicto laboral puede seguir escalando, ya que si en los próximos días no mejora el ofrecimiento, las asambleas docentes votaron un segundo paro de 48 horas para los próximos 8 y 9 de marzo.

En ese marco, el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, planteó que el salario de las y los docentes santafesinos están por encima de los que se pagan en la mayoría de las provincias, y adelantó que convocarán a los gremios el próximo viernes, cuando concluya la medida de fuerza. "Si ellos llaman y nos hacen una mejor oferta que amerite ser discutida la vamos a discutir", consideró Lucero.

"Necesitamos discutir la calidad del salario, no queremos que sigan repitiendo las cifras no remunerativas. Exigir que el aumento sea en febrero, y que no haya hoy un docente cobrando por debajo de la lìnea de probreza, en camino hacia un salario equivalente a la canasta familiar", sostuvo Terés. El titular de Amsafé Rosario también pide que haya cláusulas de actualización permanentes: "En una inflación descontrolada, las revisiones cada tanto lo que traen son retrocesos y pérdida del poder adquisitivo porque siempre vamos llegando atrás, por eso decimos que la inflación es el ajuste".

Las y los docentes nucleados en Sadop marcharán mañana a las 10 por Oroño -donde se encuentran muchos colegios privados de la ciudad- hasta la Plaza del Foro, frente a los Tribunales provinciales. "Estimamos que la adhesión a la medida de fuerza va a estar a tono con los últimos años, habrá algunas escuelas que no harán paro, que generalmente son las que pagan algún sobresueldo, otras harán el acto sin los docentes y esperarán que los chicos se vayan. Las escuelas tienen que ver que hay algún tipo de actividad, nosotros denunciamos que eso es mercantilismo educativo", dijo Lucero

Además de la cuestión salarial, desde Sadop señalaron que existen reclamos del sector que son inocultables, como los concursos y los escalafones. "Están siendo trabados deliberadamente por el Ministerio de Educación provincial, y en eso lo decimos con todas las letras: están trabados porque la ministra de Educación viene del privado, hemos puesto al lobo a cuidar las gallinas y por eso pasan estas cosas",

Tanto Lucero como Terés cuestionaron los planteos de un colectivo de padres autoconvocados, quienes manifestaron su desacuerdo por la medida de fuerza votada por los gremios docentes. "Cada peso que sacamos en la paritaria no va al bolsillo del maestro, va a una cuenta corriente de la escuela que usa para pagar los sueldos, y de esa manera los padres pagan un peso menos de cuota. Estas familias deberían acompañar la lucha docente en lugar de hacer política partidaria con el alumnado", afirmó el titular de Sadop Rosario.

"Acompañamos y reivindicamos nuestro trabajo en la comunidad educativa. Nosotros estamos en las más de 100 escuelas donde denunciamos los cortes de gas, donde no se terminaron las obras y faltan las aulas, cuerpo a cuerpo junto a los papás y los asistentes luchando para defender la educación durante todo el año", concluyó Terés.