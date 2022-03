Las milicias prorrusas estrechan el cerco alrededor de la estratégica Mariúpol

"Las unidades de las Fuerzas Armadas de la república popular de Donetsk estrecharon el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol y tomaron los pueblos Vinográdnoye, Sartana y Vodianóye", afirmó el portavoz del MInisterio de Defensa de Rusia, Igor Konashénkov.



Por su parte, el portavoz de las milicias de Donetsk, Eduard Basurin, declaró en una entrevista al canal de televisión ruso Rossiya 24 que la ciudad de medio millón de habitantes y uno de los mayores puertos de Ucrania, ya experimenta "graves problemas con el abastecimiento de agua y electricidad" a consecuencia del cerco.



"La gente se han convertidos en rehenes. Están como en un campo de concentración, no se puede decir con otras palabras. En este desastre los militares (ucranianos) son los carceleros", dijo.



Basurin denunció que los batallones ucranianos ultranacionalistas Azov y Pravy Sektor impiden a los pobladores abandonar la ciudad, ubicada a orillas del mar Azov, por el corredor humanitario habilitado por los prorrusos.



"Azov y Pravy Sektor retienen a la gente, no la dejan salir por el corredor humanitario que abrimos para que salgan los civiles. Los retienen en un sótano en una escuela de la ciudad. En estos momentos allí hay más de 60 personas, la mitad de las cuales son mujeres y niños", aseveró.



En tanto, según Konashénkov, las fuerzas separatistas prorrusas de Lugansk avanzaron con apoyo del Ejército ruso hasta las ciudades de Krasni Liman, Privolie y las cercanías de Severodonetsk.



"Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron con éxito la ofensiva y tomaron el control de Chistopolie, Novopoltavka, Zhóvtnevoye", informó.



Sobre la ofensiva rusa en el nordeste de Ucrania, anunció la toma de la ciudad de Balakleya, una urbe de 30.000 habitantes ubicada en la región de Járkov.



El mayor general ruso informó sobre la destrucción del centro tecnológico de televisión de Lisaya Gora, en Kiev, con armas de alta precisión, al indicar que "no hubo víctimas ni daños a viviendas".



"Desde el inicio de la operación fueron alcanzados 1.612 objetivos, entre ellos 62 centros de control y comunicaciones del Ejército ucraniano, 39 sistemas de misiles antiaéreos S-300, Buk M-1 y Osa, 52 radares", señaló.



Añadió que las fuerzas rusas destruyeron 49 aviones ucranianos en tierra y 13 en el aire, 606 tanques y blindados,67 lanzaderas múltiples, 227 piezas de artillería y morteros y 53 drones.