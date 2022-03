El secretario general de la OTAN acusó a Putin de haber "destrozado" la paz en Europa

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó este martes al presidente Vladimir Putin de haber "destrozado" la paz en Europa, en una conferencia de prensa en Polonia. "El presidente Putin destrozó la paz en Europa y los aliados condenan la brutal e injustificada invasión contra Ucrania", afirmó Stoltenberg durante una visita a la base aérea de Lask (centro de Polonia), acompañado por el presidente polaco Andrzej Duda.

Foto: EFE





"El ataque ruso es por completo inaceptable, y fue facilitado por Bielorrusia", añadió el secretario general de la OTAN. Asimismo, señaló que según su artículo 5 cualquier agresión a un país miembro es considerado un ataque contra todos los miembros de la OTAN.

No obstante, destacó que la OTAN "no busca entrar en conflicto con Rusia", por lo que no enviaría efectivos militares ni aviones a Ucrania, en tanto instó a Moscú a "retirarse inmediatamente" de este país.