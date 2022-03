El cortocircuito interno en Boca no para de tener chispazos. Luego de que el entrenador Sebastián Battaglia separara del plantel a Agustín Almendra y de que el goleador Darío Benedetto respaldara su decisión con una declaración muy fuerte, el mediocampista contestó a través de sus redes sociales. Y por más que no lo nombró, sus focos apuntaron directamente contra el delantero.

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", posteó Almendra en su cuenta de Instagram. La lectura clara es que el apuntado es Benedetto, ya que el delantero se tatuó la palabra "Lealtad" en su cabeza antes de regresar a Boca.

Almendra fue separado del plantel profesional "xeneize" por decisión de Battaglia, luego de una discusión que tuvieron en un entrenamiento. El técnico ya había mantenido un entredicho con el futbolista durante la pretemporada, cuando Almendra no quiso jugar por la derecha del mediocampo, situación que motivó que el entrenador no lo contara para el amistoso ante Colo Colo. Battaglia también sancionó a Alan Varela, pero contó que su caso es distinto al de Almendra.



"Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión. El club tiene unas reglas y hay que cumplirlas. Los dos se entrenaron con la Reserva", explicó Battaglia y luego agregó: "Hoy me toca decidir a mí. Fueron dos situaciones diferentes, no hace falta ir más allá, no voy a dar detalles. Deberán hacerse cargo de las cosas que hicieron" señaló el entrenador, que graficó la situación con un ejemplo de su etapa de jugador con Carlos Bianchi. "Una vez" te levanta de la banquina para sumarte al grupo y a la "segunda" ya no.



Cuando el conflicto se hizo público, fue Benedetto el que salió a respaldar la decisión del cuerpo técniro y el Consejo de Fútbol y aseguró que la situación de Almendra dentro del grupo "no se aguantaba más". "Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás", apuntó el atacante en la llegada a la concentración.

"Hablamos muchas veces con Almendra, ya hubo otros problemas y había que cortarlo de raíz. Le sobra nivel para jugar pero no mentalidad, trataron de ayudarlo y no lo aprovechó", remarcó Benedetto, que diferenció la situación de lo sucedido con Varela. "Alan también tuvo un acto de indisciplina, puede tener remedio. De a poco tiene que entender las cosas, es un chico", explicó el delantero, que igualmente mandó un mensaje de cara al futuro: "Les tiene que quedar claro a los juveniles que la camiseta de Boca es grande como para estar de joda".