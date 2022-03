#DeCatálogo ¿Tenés un ratito? Subí los parlantes que aparecieron los nuevos EP de Electrochongo (New Age, con feats de Nahuel Briones, Felipink y Divina Encarnación), del dúo Tulpa/Bernoberas (Manual para ser feliz, EP de improvisaciones alrededor de la guitarra), de la rosarina Amelia (Heavenly, a puro ukelele, voz y climas melancólicos), del misionero Ilán Amores (FM Igualdad, con pulso tropical y colaboraciones de Lucas González y del rapero canadiense Oseko) y del dúo Klem (Onix, debut entre el acid jazz y el blues).



#HayTablas La performance+instalación Vanitas Marte, de Agustina Sario y Matthieu Perpoint, propone un viaje descolonizador al planeta rojo (2 al 6/3, Fundación Cazadores). Además, una profe de literatura escribe sobre amor en el colegio secundario en Me encantaría que gustes de mí, con Sol Fernández López (los jueves, Teatro Beckett); una chica recibe fantasmas el día de su cumpleaños en El día en que me voy a morir, de Laura Medina (5/3, Teatro Border) y un artista es rechazado de los teatros por su "condición de negritud" en la performance callejera Soliloquio: me levanté y golpeé mi cabeza contra la pared, de Tiziano Cruz, que empieza en Corrientes 1383 y luego ingresa en el CC Rojas (4 y 5/3 a las 19, gratis).

#HacelaSimple Simplemente simples, como los nuevos de Wadito (Asís blues, donde samplea un diálogo televisivo entre el conductor Luis Novaresio y el escritor Jorge Asís), de Marcelo Ezquiaga (El mood), de Natasha Doe (Amiga), de Juan Galante (La lluvia me moja), de Abel Ibáñez G. (Un jueves a la tarde) y de Johnny Dell, desde su residencia en España (Otra dimensión).



#CualquieraPuedeGooglear Clic biónico: a seis años de la frenada de Tan Biónica, los hermanos Bambi y Chano volvieron a juntarse en un estudio para colaborar en Cielo, que acaba de cortar clip con rescate y abrazo en cámara. Clic en pantalla: un pibito de 5 años es el narrador de Fait vivir, el documental de Oscar Ruiz Navia sobre el colectivo gitano Gypsy Kumbia Orchestra, que estrenó Mubi. Clic festivalero: el Festi Beba reunirá fondos a beneficio de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad, el 6/3 en la CC Konex con shows de Eve Calleti, Nina Suárez Bléfari, House of Bravia, Anita B Queen, Tati Dume y más.