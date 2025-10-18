El presidente uruguayo Yamandú Orsi reveló este sábado que el papa León XIV le expresó su intención de visitar Uruguay y, posiblemente, también la Argentina, en 2026 retomando así un viaje que había quedado pendiente durante el pontificado de Francisco.

"La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas", comentó Orsi a la prensa luego de la reunión que mantuvo con el jefe de la Iglesia Católica. Y agregó que "en Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este papa manifiesta toda su intención. Veremos, tiene todo un mundo para recorrer también".

El mandatario uruguayo regresó de Italia tras una visita oficial en la que mantuvo reuniones con el sumo pontífice, el presidente Sergio Mattarella, la primera ministra Giorgia Meloni y participó del 80° aniversario de la FAO.

Según explicó, con León XIV abordaron temas vinculados al rol de la educación católica en Uruguay, las implicancias de la reciente aprobación de la ley de eutanasia y "el camino de diálogo" entre la Iglesia y el Estado. "Hubo un intercambio muy sincero de ideas y experiencias", señaló Orsi.

Con respecto al posible viaje a la Argentina, el mismo se sumaría a la agenda internacional que León XIV comenzó a delinear desde su asunción. Desde el Vaticano confirmaron que el viaje a Medio Oriente -Turquía y Líbano-, en lo que será su primer desplazamiento fuera de Italia, se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, en coincidencia con el aniversario del histórico Concilio de Nicea.