La fuerte derrota de Newell's por 3 a 1 ante Argentinos en la noche del viernes en La Paternal desembocó en el despido de Cristian Fabbiani como director técnico del conjunto rosarino.

Si bien el ahora exentrenador rojinegro había manifestado su intención de continuar en el cargo hasta fin de año, el presidente Ignacio Astore resolvió frenar el ciclo y despedir al exdelantero por los malos resultados. En su paso por el banco de Newell's, Fabbiani dirigió un total de 27 encuentros oficiales, con un balance de ocho victorias, nueve empates y diez derrotas, aunque los números son mucho peores en los últimos diez partidos, con apenas una victoria.

A la espera de buscar al sucesor de Fabbiani, la dirigencia rosarina resolvió que Lucas Bernardi, entrenador de la Reserva, sea el técnico interino.







