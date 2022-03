Masha Kondakova es una directora y actriz ucraniana de 32 años que vive entre su ciudad natal, Kiev, y París. Entre 2016 y 2019, peligrando su vida, viajó al este de Ucrania para seguir a una veterana de guerra y a dos mujeres soldado alistadas en el ejército ucraniano para luchar contra los separatistas prorrusos tras la crisis de Crimea de 2014. Su película documental Inner Wars (2021) es el resultado de este valiente trabajo con tres mujeres que representan para la cineasta el espíritu de lucha de Ucrania. Inner Wars ganó el Premio del Público en Polonia y se hizo notar en varios festivales, entre ellos Arte Kino. Pronto estará disponible en acceso libre en el canal Arte y próximamente en América Latina.

¿Cómo se te ocurrió la idea de esta película?

Después de mis estudios en Ucrania, tuve la oportunidad de realizar un cortometraje (que tuvo eco en varios festivales. Entonces recibí una propuesta para hacer un documental sobre el tema de las mujeres en la guerra. El tema me interesaba mucho, pero el guión no me gustaba nada y le pedí al productor la posibilidad de cambiar todo y de buscar yo misma a las mujeres para la película. Inicialmente fue un encargo pero me resultó muy cercano, muy íntimo.

¿Por qué era importante para vos?

En mi país, que es bastante patriarcal, se piensa que las mujeres necesitan protección por ser frágiles y débiles. Pero no es así, las mujeres ucranianas tienen un coraje increíble. Fue importante para mí seguir la experiencia íntima de una mujer soldado en primera línea. A menudo, en la guerra, las mujeres se ocupan de las tareas administrativas en el cuartel general, o son enfermeras, cocineras, pero no soldados.

Sin embargo, en tu película vemos que las mujeres ucranianas también quieren tomar las armas

Sí. Desde el inicio de la guerra que comenzó en 2014, se han revisado los puestos de las mujeres en el ejército. La ley se modificó en 2016 y ahora las mujeres también tienen derecho a ser soldados. El movimiento feminista empezó llamar la atención sobre el tema de la posición de las mujeres en el ejército y de las pensiones de guerra asignadas a ellas también, ya que había una desigualdad entre mujeres y hombres. Una injusticia que se reparó gracias a la movilización de las mujeres ucranianas, que tienen un espíritu fuerte, no tienen miedo.

una escena de Inner Wars

Esta valentía que mencionas, la viviste de muy de cerca

Fui herida una vez en el frente y sobreviví a dos bombardeos, estuve a punto de morir. Sé de lo que hablo cuando digo que las mujeres ucranianas no tienen miedo. Lo que me interesaba no era hablar de la guerra sino de lo que significa ser mujer en el frente después de haber perdido a alguien muy cercano. Por ejemplo, Lera, que es comandante de una cuadrilla de morteros, encontró el amor de su vida en la guerra y una semana antes de su boda su pareja murió en la explosión de una mina terrestre. A pesar de esto Lera perdió el miedo y en cambio todo su camino ha sido continuar la guerra para proteger a su país y llegar hasta el final sin que le tiemble el pulso Se tatuó en el brazo “Nos vemos en Vahalla”, el paraíso de los combatientes. Ella representa para mí el presente de Ucrania, el combate.

¿Es decir?

En mi película, quise captar la guerra en tres dimensiones temporales encarnadas en el destino de cada una de estas tres mujeres. El pasado está representado por Ira, una veterana de guerra. Ira también fue víctima de una mina, perdió las dos piernas y un ojo. Sobrevivió y tiene una fuerza enorme, increíble. Ahora su batalla es integrar la vida civil y encontrar su lugar como veterana de guerra con las consecuencias físicas y psicológicas de la explosión. Encontrar su lugar como poeta y profesora. Cuando regresó en 2015 la sociedad no estaba preparada para acoger a los veteranos con el trauma que ello implica, desgraciadamente lo más difícil para ella es enfrentarse a los fantasmas de la guerra que la seguirán durante toda su vida.

¿Y el futuro?

El futuro lo encarna la tercera mujer, que apareció completamente por casualidad en mi historia, es la que se apoda “la bruja”. La conocí durante la guerra, cuando vine a hablar con Lera. La “bruja”, Elena, de 47 años, entró en el plano de mi cámara, apareció y ya no pude abandonarla. Perdió a toda su familia a causa de la guerra, pero encontró el amor y pudo construir una nueva familia con un hombre. Se casaron a pocos kilómetros de la zona de combate y para mí representa el futuro porque creo que el amor es uno de los poderes más fuertes del mundo, una energía hermosa, una luz, es una base para construir el futuro, para el país. Este matrimonio de la bruja con su querido era como una metáfora de la fe en el futuro, de la esperanza para mi país.

La

¿La unión representa para vos un acto de resistencia?

Así es, a pesar de la herencia patriarcal, las mujeres ucranianas son muy fuertes y juegan un papel importante hoy en día en todos los aspectos, en la comunicación, como periodistas, a nivel internacional, también representan al cine ucraniano. Pero también las mujeres en sus casas. Mi madrina, Olga, que tiene 67 años y aún vive en Kiev. Toda su familia, desde hace varias generaciones, ha vivido y está enterrada en esta tierra, sus hijos, sus nietos están todos allí. Todos le pedimos que se vaya de Kiev y ella se niega, “me quedo acá porque es mi tierra y la voy a proteger con todas mis fuerzas, no tengo miedo, si viene un tanque buscarme no me importa, le tiro un cóctel molotov que tengo preparado”.

Y lo que me parece hermoso ahora es que nuestra población se está uniendo con el mismo espíritu de resistencia, ya no existe la diferencia de género, todo lo que importa es lo que podés hacer, cómo podés ser útil, cómo ayudar y cómo actuar. Y creo que es genial porque nos unimos en espíritu, valor y fuerza. Imaginate, ¡Ucrania! Tan pequeña comparada con Rusia si se ve en el mapa.

Un país muy chico que el mundo está mirando ahora

Ucrania es como una barrera, una frontera mundial que ahora resiste esta aterradora agresión y que lucha contra el mal con pocos medios, pero con un espíritu unido. El gran mal del mundo, es decir, el régimen dictatorial. Como Putin anexó Crimea, imaginó que esta invasión se produciría de la misma manera. Llegas, quebrás a la gente y la gente agacha la cabeza y se convierte en esclava, pero no, los ucranianos dicen que no, “lucharé por mi país”. Ucrania ha sobrevivido a varias guerras, el pueblo ucraniano es tolerante y paciente, pero cuando se rompe nuestra confianza, cuando se nos hace daño, la gente se despierta y va hasta el final, esa es la cuestión, la gente luchará hasta el último aliento. Mi punto de vista es que hay que mantener la calma, mantener la cabeza fría, la inteligencia para hablar, para comunicar, para contar lo que realmente está pasando. ¿Por qué luchamos? Estamos luchando por la libertad. Por la libertad de nuestro país, pero también por la del mundo entero.

La dictadura de Putin también se basa en la propaganda.

Hay una mentira, una mentira colosal sobre lo que está sucediendo. Hablé con una chica de Moscú que es una crítica de teatro muy famosa. Es consciente de todo lo que ocurre pero me dice que la gente está ciega. Hay soldados rusos que se negaron a obedecer las órdenes y a disparar a los civiles, pero fueron amenazados de muerte como traidores. Sólo puedo dar mi punto de vista, soy cineasta y un ser humano, una persona muy pequeña que intenta hablar de cosas que me tocan profundamente el corazón, por ejemplo la injusticia, la corrupción, la propaganda, porque cuando se imponen significa que la gente ya no tiene la opción de tener su propia opinión. Sólo hay una opinión que se impone a través de la violencia gubernamental. Rusia tuvo los gulags, la represión de Stalin, etc., le pregunté a esta chica de Moscú “¿cómo permitieron que este régimen existiera hoy con herencia histórica que tienen?” Ella responde: “Masha, la gente tiene miedo, no entendes”.

Las soldadas tuvieron que luchar también para que las pensiones que reciben sean iguales a las de los varones.

Pero sí entendés muy bien el mecanismo del miedo

Sí, creo que es muy humano por desgracia. El miedo crea la falta, luego el miedo de haber cometido una falta creará absolutamente otra falta y es un círculo que lleva a un abismo, al pantano en la oscuridad. Para contrarrestar la propaganda, hoy tenemos que hablar de todo en primera persona. Cuando era niña, solíamos pasar las vacaciones en Rusia, éramos países amigos, pero exactamente desde 2015 comenzó esta lucha mortal entre Rusia y Ucrania a nivel de la propia información y puedo decirte que la información es lo más importante del mundo. Los que difunden esta propaganda tienen la responsabilidad de llevar a la gente a la desgracia. Pero la mentira quedará al descubierto algún día. Es sólo cuestión de tiempo y el precio que se pagará con la vida de las personas será alto.

¿Cree que el pueblo ucraniano es más libre que el ruso?

Sin duda alguna. Nuestro lema es “Libertad o muerte” Desde la Revolución de la Dignidad (Maidan) en 2014 hemos mostrado al mundo nuestra cultura, nuestro espíritu. Hoy en día, en Rusia, sólo decir una palabra contra la guerra puede llevarte a la cárcel durante 15 o 20 años. Nuestra fe está más allá de todo. ¡Imaginate! Putin ha puesto de rodillas a toda su población, la mayoría de los rusos tienen miedo de salir a la calle a manifestarse. Es normal, lo entiendo. Pero aún así, hay un pequeño porcentaje que lo intenta. Otros han optado por mirar hacia otro lado. ¿Cómo pueden estar unidos y ser fuertes si la política de su país se basa en la mentira? Los ucranianos ganaremos porque la verdad está de nuestro lado. Esta es la batalla entre la luz y la oscuridad. Y es la luz la que gana, aunque seamos muy pequeños en comparación con el ejército ruso.

¿Y la libertad en el cine?

Con mis compañerxs cineastas ucranianxs, hemos hecho películas que se han exhibido en el extranjero, en la Berlinale, Cannes, Locarno... y esto, gracias al apoyo y la financiación de nuestro gobierno, que se atreve a apoyar nuevas voces. Tenemos la libertad de expresarnos individualmente, de expresar nuestro punto de vista como autores, como creadores. Las películas de los directores rusos que son conscientes de la situación en Rusia y tienen una visión crítica del régimen o de la vida en Rusia hoy en día reciben ayuda de la financiación privada o de los fondos y canales europeos.

¿Creés que el régimen dictatorial de Putin se está agotando?

De todos modos, puedo decir que muchos soldados rusos están perdidos porque se dan cuenta de que su presidente les mintió. He oído que los mercenarios chechenos fueron convencidos por el ejército ruso para unirse a esta batalla, y esto es muy, muy grave porque para ellos sólo existe la masacre. Hoy se ha bombardeado Babi Yar, un lugar donde decenas de miles de judíos fueron masacrados durante la Segunda Guerra Mundial. Para mí es muy simbólico porque el presidente de Rusia dijo a su pueblo que había que “salvar” a Ucrania de los ucranianos “nazis”. Mi ciudad natal, Kiev, lleva más de una semana acechada y bombardeada, ¿de qué tipo de rescate estamos hablando?

Es una retórica basada de nuevo en la mentira.

El Sr. Presidente de Rusia utiliza toda la maldad de este mundo, la mentira, toda su fuerza se basa en el mal y en la mentira. Creo en la humanidad, la gente que desgraciadamente hoy está ciega, me refiero a cierta parte de la población rusa, en algún momento abrirá los ojos cuando las madres reciban a sus hijos, cuando las esposas reciban a sus maridos muertos, cuando intenten sacar dinero de su tarjeta de crédito y se bloquee, cuando la economía se derrumbe absolutamente, creo que sucederá cuando el dolor llame a la puerta de su casa. Van a entender que su presidente los traicionó. Va a ser muy doloroso, pero también entenderán por qué el mundo apoya a Ucrania. Es sólo cuestión de tiempo.

Las ucranianas están en el frente, en todas las actividades bélicas.

¿Cómo afrontas psicológicamente esta guerra?

Personalmente, me permito quebrarme durante diez minutos cada día, pero el resto del tiempo hago lo que puedo. Duermo cuatro, cinco horas al día porque traduzco artículos todo el tiempo para transmitir la información en francés, en ucraniano, en inglés. Quiero decir que sólo hay 10/15 minutos de debilidad cuando me lo puedo permitir cuando hablo con mis padres que están en Kyiv.

Así que “Libertad” es la última palabra

Todxs nacemos libres, todxs tenemos la opción en cada momento, en cada segundo de actuar frente a nosotros mismxs y a nuestra familia, frente a nuestra cultura, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Pero cuando alguien intenta quitarnos la libertad, libertad de pensar, de expresarnos, cuando los artistas se ven obligados a marcharse porque son perseguidos, entonces este derecho es pisoteado. La población de Ucrania, este país tan valiente, demuestra que está harta y que va a llegar hasta el final y creo que es un muy buen ejemplo para todo el mundo porque si querés ser libre tenés que luchar, porque desgraciadamente siempre hay alguien que quiere quitarte la libertad o la vida. Estoy orgullosa de ser ucraniana, estoy orgullosa de que mi país muestre hoy este increíble valor, como mi madrina Olga, que espera al tanque ruso en su casa con su cóctel molotov.