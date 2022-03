“En los próximos dos años de gobierno vamos a destinar todos los recursos y esfuerzos a reparar, reconstruir y transformar la Provincia", dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al inaugurar las sesiones ordinarias en la Legislatura. Lo hizo frente a senadores y diputados provinciales y nacionales, ministros del gabinete provincial –del nivel nacional estuvo la titular de Anses, Fernanda Raverta--, sindicalistas e intendentes. Antes de finalizar su discurso, que duró cerca de tres horas, el gobernador anunció una batería de medidas denominadas “6x6” --por los 6 años de recesión que hubo sumando el macrismo y la pandemia y que tendrá una extensión de 6 años a futuro-- para mejorar de manera estructural el territorio bonaerense y la calidad de vida de sus habitantes. "Me comprometo a que los próximos seis años sean de recuperación y mayor desarrollo”, expresó.

Al igual que lo hizo el Presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Kicillof pidió un minuto de silencio por las víctimas del covid, de la guerra en Europa y agregó a los caídos de Malvinas. Luego hubo un aplauso para los médicos y un repaso de las políticas que la provincia de Buenos Aires implementó durante la pandemia y que impidieron que colapse el sistema sanitario. Además, el jefe provincial hizo especial énfasis en el programa de vacunación al que definió como “el más grande de la historia”. El gobernador apuntó que, gracias a esa hazaña sanitaria, fueron posibles mejoras en la economía que, según prometió, seguirá creciendo en los años venideros. Kicillof no dejó de mencionar la compleja situación que el país atraviesa con el FMI, por la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri y aseguró que en su gestión “no habrá ningún tipo de ajuste”. En reiteradas ocasiones destacó la figura del Presidente.

También anunció la ampliación del boleto estudiantil pasando de 300 mil beneficiarios a más de 500 mil; inversión en puertos por un total de $2.000 millones; el Programa Mesa Bonaerense que viene a dar continuidad a la entrega de módulos alimentarios escuelas para más de 2 millones de chicos y mejoras para el Grupo Banco Provincia. "En el año del Bicentenario del Bapro, daremos por finalizado el Plan de Encuadramiento y Regularización", indicó.

El jefe provincial llegó al palacio legislativo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, por el jefe de gabinete, Martín Insaurralde, y por el ex jefe de gabinete, Carlos Bianco. Antes de ingresar al recinto lo recibieron la vicegobernadora, Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín. La jornada también contó con presencias especiales como la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excanciller Felipe Sola. En los palcos estuvieron sindicalistas como Roberto Baradel, de SUTEBA, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y Sergio Palazzo, titular de La Bancaria.

El discurso de Kicillof solo fue interrumpido en un momento. Cuando habló de educación, dijo que “frases del tipo ‘caer en la escuela pública’, ‘para qué hay tantas universidades’ o la persecución a los docentes cuando luchan por sus derechos, no son errores, ni exabruptos ni casualidades. No lo digo con ánimo de agredir sino de discutir a cara descubierta con los que dicen una cosa pero después hacen exactamente lo contrario”. En ese momento el legislador Walter Lanaro de JxC se paró y comenzó a gritar que el gobierno había dejado sin clases a los chicos. Sin perder la calma, Kicillof le respondió: “A los que dicen que no hubo clases porque no había presencialidad vayan a decírselo en la cara a los miles de docentes que recorrieron las casas para buscar a sus alumnos y trabajaron toda la pandemia”, en ese momento el oficialismo se puso de pie para aplaudir.

El Plan 6x6 consta de diez medidas y programas que, indicó Kicillof, "formarán parte de la mayor inversión de la historia de la Provincia en materia de Infraestructura, Educación, Seguridad y Salud". Lo conforman un programa de Pavimentación e Iluminación en el Conurbano; uno para la reparación de escuelas, hospitales, registros de las personas y construcción de casas de la provincia en los distritos; uno para la Integración Provincial, Arraigo y Desarrollo local; un Plan Integral de Seguridad; el relanzamiento del IOMA; el desarrollo de la Aplicación “Mi PBA”; un plan para la Digitalización y Formación Laboral de los Jóvenes; el Programa Turismo Todo el Año; uno de desarrollo productivo y tecnológico y también un apartado educativo que promete "seguir mejorando la infraestructura y el equipamiento, recomponiendo las condiciones laborales de los trabajadores de la educación".