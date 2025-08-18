La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que llamará a un paro nacional de pilotos, tras no llegar a un acuerdo en la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la negociación por el decreto 378/2025 que desregula y modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.

"Informamos que, en el marco del conflicto derivado del decreto 378/2025, ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir respuestas del Gobierno para poner fin a esta situación", comunicó por redes sociales el gremio que conduce Pablo Biró.

En ese sentido, "estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios, cuya fecha será anunciada oportunamente", explicó el sindicato.

Sobre el final del comunicado, APLA instó "una vez más al Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación".

El decreto que el gremio pide dejar sin efecto (378/2025) fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de junio y afecta a pilotos, copilotos y tripulantes de cabina, elevándoles el tiempo máximo de vuelo diario de 8 a 10 horas y el anual de 800 a 1.000 horas.

El mencionado decreto también establece una reducción del período de descanso semanal de 36 a 30 horas e impone un único período de vacaciones de 15 días corridos, eliminando la posibilidad de acumular hasta 45 días como ocurría hasta ahora.