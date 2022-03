Prestamistas de Central intentan cobrar una vieja deuda con intimidaciones y amenazas a los directivos. La víctima de la agresión fue la contadora de la institución al presentarse en las oficinas del ex jugador canaya Luis Andreuchi, quien estaba acompañado por el representante de jugadores Cristian Le Bihan. Andreuchi insultó a la contadora, la amenazó de muerte, le advirtió de ataques con armas de fuego a directivos del club y la agredió al lanzarle un control remoto del aire acondicionado. Además le quiso lanzar una silla en la cabeza, cuando intervino Le Bihan. La dirigencia hizo la denuncia policial y se abrió una investigación.

Romina Baronti se presentó en las oficinas de Andreuchi y Le Bihan, ubicadas en Dorrego y Pellegrini, el pasado miércoles por la tarde sin imaginar que iba a negociar con matones. Así fue la reacción de Andreuchi, quien, según la denuncia, no paró de insultarla en el marco de un encuentro para negociar una deuda vencida de Central. Andreuchi comenzó con insultos y luego la amenazó de muerte a ella, a su familia, sus hijos y al padre de los mismos. No conforme con eso, el ex jugador de Central le aseguró a Baronti que le iba a poner “un tiro en la pierna al presidente del club (Rodolfo Di Pollina) y en cada pierna al secretario (Guillermo Hanono)", según consta en la denuncia policial. En el relato de los hechos, la contadora afirmó que Andreuchi le arrojó en la cara un control remoto y cuando intentó lanzarle una silla lo contuvo Le Bihan, momentos en el cual el abogado devenido en representante de jugadores le propuso que se retire, como solución para contener la violencia del ex delantero canaya.

Lo primero que hizo la contadora de Central fue advertir de lo sucedido a los directivos y fue acompañada por el vicepresidente Ricardo Carloni a presentar la denuncia policial en la comisaría 2da. Los otros dirigentes se encontraban con el primer equipo en Santiago del Estero, donde anoche Central jugó frente a Central Córdoba por Copa de la Liga. Baronti fue muy precisa en el relato de los hechos y se esperan medidas judiales ante la gravedad de la situación.

Andreuchi y Le Bihan tienen un largo pasado por la historia de los clubes de la ciudad y principalmente ambos han encontrado protagonismo con dirigentes que llevaron a la ruina a las instituciones. Andreuchi, por caso, fue en gran prestamista que tuvo Eduardo López en Newell’s. Se apoderó de contratos que le pertenecían a la institución cedidos por el propio López, por supuestos préstamos. En el salvataje judicial del club del parque Independencia exigió millones de pesos, además de elevar reclamos en dólares y euros. Le Biahn, por su parte, le hizo juicio a Central con negociados que realizó con la Comisión Directiva que presidió Pablo Scarabino y Horacio Usandizaga luego lo denunció por sus hábitos comerciales con los canayas.