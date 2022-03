En el acto inaugural de la tercera edición de Nosotras movemos el mundo --ciclo organizado por los ministerios de Cultura y de Mujeres, Géneros y Diversidad a propósito del 8M--, el presidente Alberto Fernández se dirigió a los hombres. "En el siglo XXI debería darnos vergüenza a los hombres que la desigualdad exista. No nos hace mejores. Nos hace horribles", manifestó. Y gritó: "¡Asco me da vivir en una sociedad que no respeta la diversidad!". A su lado, en el escenario de la Ballena Azul del CCK, se encontraban los ministros de las carteras a cargo de la propuesta, Tristán Bauer y Elizabeth Gómez Alcorta.

El discurso del Presidente giró alrededor del eje de poner "fin al patriarcado". Al comienzo, mencionó el episodio de la violación grupal en Palermo. Contó que había conversado sobre eso con su "maestra de igualdad", la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra. "Ayer veía a una opositora (en alusión a Patricia Bullrich) que la criticaba a Eli (Gómez Alcorta) porque había llamado la atención por este hecho atroz. Lo que Eli hacía en ese tuit era llamar la atención a todos nosotros: en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer, y eso es horroroso por donde se lo mire".

Luego retomó una cifra aportada por Gómez Alcorta: el acceso de 128 mil mujeres al Programa Acompañar. Exclamó: "¡Vergüenza nos tiene que dar que 128 mil mujeres tengan que recurrir al Estado para protegerse de hombres que las torturan. Vivimos en una sociedad donde la desigualdad existe y se profundiza con reacciones homofóbicas, que atacan a la diversidad".

"Durante muchos años Vilma me picó la cabeza todos los días. Después vino Dora (Barrancos, asesora presidencial y socióloga), después Eli. Yo también vivo en esta sociedad donde a los hombres nos cultivan con estas lógicas. Uno tiene que hacer cierto proyecto de revisión, de deconstrucción de lo que uno es para poder entender que el mundo ha cambiado y no puede seguir siendo como era. Por muchos motivos me propuse desde el primer día igualar. No me tocó el tiempo más fácil", expresó. Recordó un momento en que en medio del momento más difícil de la pandemia tuvo que hacer un Zoom con "un montón de mujeres". Barrancos y Gómez Alcorta lo incentivaban a que "tomara noción de la importancia" del hecho. "Yo estaba con la cabeza tapada en otro lado... les dije 'che, tengo que arreglar la deuda con los privados, con el Fondo, el problema del desempleo, esta pandemia... y ¿se les ocurre terminar con el patriarcado? Gracias a Dios que se decidieron a terminar con el patriarcado".

Destacó que Cristina Kirchner haya sido como presidenta "una máquina de entregar derechos", como el matrimonio igualitario, la muerte digna, la identidad de género. "Estoy empeñado en ganarle, en dar más derechos, ampliar. Vamos a seguir trabajando para que esos derechos sigan ampliándose", aseguró. "Abramos la cabeza de una vez y para siempre. He tenido que sacar un instructivo para que entiendan los ministros que tienen que nombrar mujeres en el Gabinete. Después los diarios dicen que hay ministros enojados porque les piden que se respete la paridad. ¡No, loco! Enojate por vivir en otro siglo, el mundo cambió y las mujeres están presentes", se quejó. "Sé que no voy a poder igualar rápidamente condiciones económicas, pero les exijo que tengamos la ética de igualarnos en la convivencia. Disfrutemos de un tiempo nuevo donde todos, todas y todes seamos iguales", concluyó, y dio la bienvenida al "fin del patriarcado".



En las primeras filas había se encontraban los ministros de Salud, Carla Vizzotti --ovacionada en el momento en que Gómez Alcorta destacó la importancia de la vacunación para la realización del ciclo--; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Justicia, Martín Soria. Estaban, además, la directora de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; Barrancos; la jefa de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Cristina Alvarez Rodríguez; la diputada Mara Brawer; la presidenta del INADI, Victoria Donda; la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, entre otres.

"En nombre de ustedes estamos homenajeando a cada mujer, lesbiana, travesti, trans e intersex que mueve el mundo todos los días, que sostuvo nuestra patria durante la pandemia y que está poniendo todo para esta reactivación que se está llevando adelante", expresó Gómez Alcorta, dirigiéndose a un grupo de homenajeades en la inauguración. Recibieron distinciones Sandra Cipolla (empleada PYME), Mónica González (cocinera de comedores comunitarios), Liliana Estigarribia Cardozo (promotora de violencias); Fran Bubani (científica); Denise Abigail Lucero Martínez (de la fuerza aérea); Remigia Cáceres (cuidadora de personas con discapacidad); Claudia San Nicola (chofer de camiones); Valeria Pedamonte (operadora de la línea 144); Natalia Becerra (albañila); Marta Beatriz Gerez (trabajadora de casas particulares); Carina Nanci Aubert (maestra); Carolina Rodríguez (trabajadora rural); Claudia Maidana (médica); y Laura Trejo (operaria de una fábrica de alimentos).

"Nosotras movemos el mundo es una certeza, no un slogan", aclaró. "En estos dos años, este gobierno hizo más por la agenda de género y diversidad que en toda la historia de nuestro país. El año pasado el Presidente, en la apertura de sesiones legislativas, comparó estas políticas con las de Memoria, Verdad y Justicia, para que no puedan transformarse por un cambio de gestión y de gobierno. Es absolutamente clave. El año pasado tuvimos un paso fundamental de ampliación de derechos, con la ley que garantiza el cupo laboral travesti trans. La última vez que nos encontramos en la Ballena fue hace dos años. Quien quería abortar en este país lo tenía que hacer clandestinamente y corría severos riesgos de ir presa, ponía en riesgo su salud y su vida. Hoy Argentina es vanguardia en nuestra región porque cualquier mujer y persona gestante puede acceder al aborto legal, seguro y gratuito", expresó. Y añadió: "Repaso estos hechos no para que digamos que estamos bien, nos quedemos tranquilas y nos aplaudamos, sino para que pongamos en valor la hermosa conjunción de la movilización y la decisión política". Finalmente, destacó los proyectos de ley de licencias parentales igualitarias y de cuidados que el Ejecutivo enviará al Congreso.

A su turno, Bauer dijo: "Este evento es fundamental porque creemos que se trata fundamentalmente de un cambio cultural. ¿Cuánto hemos aprendido de las mujeres en este tiempo? Siempre, pero sobre todo en estos tiempos. De nuestra parte, el compromiso de corazón sentido, verdadero, de continuar con estas políticas públicas para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, verdaderamente libre de violencias".

"Nosotras movemos el mundo" ofrece durante cuatro jornadas, desde el jueves, actividades virtuales y presenciales con el lema "Hacia la igualdad". El CCK, Tecnópolis y el Ministerio de Mujeres serán sedes de 100 actividades gratuitas y multidisciplinarias que incluyen más de 30 conversatorios, 20 recitales, rondas, muestras, intervenciones artísticas, ferias, proyecciones y propuestas para las infancias. Se replicará en distintos puntos del país.

La programación

En esta oportunidad, se busca visibilizar y reflexionar sobre los obstáculos que mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries, y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+) enfrentan para alcanzar condiciones igualitarias en el trabajo, la economía, la organización de los cuidados, la participación política y la educación, según postula un comunicado oficial. Participarán la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff; la política dominicana Minou Mirabal; la periodista y activista chilena Antonia Orellana. También referentes sociales y de la cultura local, como Nelly Minyersky, Dora Barrancos, Sol Despeinada, Lucas Fauno, Thelma Fardin, Deolinda Carrizo, Lula Bertoldi y Brenda Martin.

De la programación en el CCK destacan Cuando suena la marea, recital bajo la dirección de Bertoldi y Martin y puesta de Karin Idelson y Johanna Wilhelm; Me nació este amor, una "celebración de la existencia lesbiana", con direccion musical de Paula Trama y Rosa Nolly y puesta de Idelson y Wilhelm); un concierto de la Camerata Argentina de Mujeres con dirección de Carla Ábalos y un repertorio de obras de compositoras argentinas. También, el Festival Suban-Poetas, el Comando Evita y una instalación sonora, el Laburatorio Trans de Periodismo, la Feria Editorial y la Feria Creadoras del Tiempo. Las actividades no requieren de reserva de entradas. El detalle completo de la programación está disponible en la web del Centro Cultural Kirchner.

En Tecnópolis habrá talleres de sensibilización y concientización; muestras de fotos; una ópera queer; feria de emprendedoras, artistas gráficas, pequeñas editoriales y fanzines; talleres de IVE, cuidado y salud, robótica, oficios e identidades, historietas diversas, vestimenta electrónica, mesas de grabado; espectáculos de danza. En los escenarios se presentarán Las Ligas Menores, Johana Rodríguez, Cachitas Now, La Banda de Les Mostres, Loli Molina, Sofía Viola, Nancy Pedro, DJ Lía Ghara y Fifí Tango, entre otrxs. El público puede sacar sus entradas gratuitas a en la página de la megamuestra.

Por otro lado, el INCAA ofrecerá una selección de películas con perspectiva de género disponibles en CINE.AR PLAY. El Instituto Nacional del Teatro tendrá una programación especial del Argentina Florece Teatral en Jujuy y actividades en Rosario, San Juan, Misiones y Entre Ríos. Los museos nacionales y casas del Bicentenario también se suman y participan con propuestas culturales en diferentes puntos del país.