Durante la primera reunión paritaria planteada en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de Catamarca, los gremios docentes no aceptaron la propuesta salarial oficial. De esta manera, los gremios agrupados en la Intersindical (integrada por UDA, ATECa, SADOP, SUTECA y SIDCA), volverán a reunirse el 9 y e 18 de marzo.

En diálogo con Catamarca/12 el titular del SIDCa, Sergio Guillamondegui aclaró que rechazaron la propuesta salarial basada en el índice de precios al consumidor propuesto por el gobierno provincial. La iniciativa oficial, que fue aceptada por los gremios de la administración pública provincial, consistía en la actualización en forma bimestral sobre el sueldo de enero 2022, tomando la variación mensual del índice de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Según el acuerdo, la suma que resulte de dicha actualización será incluida en la liquidación correspondiente al mes calendario siguiente al bimestre actualizado.

“Pedimos incremento porcentual, como se va cerrando en el país. No sistema de inflación vencida que es sólo recupero de lo perdido”, señaló Guillamondegui. En el acta se estableció que la Intersindical pidió un cuarto intermedio para discutir posturas. “Al reintegrarse a la conciliación obligatoria, toman Ia palabra, rechazando el acuerdo bimestral por no conformar a las bases docentes. En este sentido, proponen que se realice un incremento al punto índice remunerativo, bonificable y retroactivo al 25% en el mes de febrero del 2022, luego 25% para el mes de junio y clausula gatillo. Ratifican, que la inflación para éste año será superior a un 50%”. Ésta reunión se concretará el 18 de marzo.

“No se pudieron tratar todos los temas, se pusieron como puntos de interés lo tratado en el acto anterior. Solo se pudieron tratar algunos puntos ahora, como lo salarial”, aclaró el gremialista.

En cuanto al pedido de cambio del sistema de Reconocimientos Médicos, el gremialista señaló: “Quedó pendiente porque es una resolución que deben tomar el gobernador y que la Ministra de Trabajo se reuniría con él. Más que la renuncia de la subsecretaria del área hablamos de cambios profundos. El problema es con el sistema. No hay Reconocimientos médicos en el interior hay mala intención, falta de criterio médico y de personal especializado en el área. Me refiero con esto que no hay médicos laboralista que es una especialidad necesaria”, explicó.

Otro de los puntos que tocó fue el de la titularización docente para el nivel secundario. Guillamondeguí señaló que no se hacen desde el año 2011 con las consecuencias de estabilidad que esto genera para los docentes y pérdidas de oportunidades y beneficios.

En cuanto al tema de diferencias horas reloj y horas cátedra, en el acta se estableció que se concuerde “una reunión exclusivamente para discutir tema: hora cátedra- hora reloj en asamblea Intersindical, con la presencia de representantes de institucionales de las partes para el día miércoles 9 de marzo a las 10”.