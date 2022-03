El Senado dio inicio a su año laboral estrenando la nueva modalidad adoptada a través de la reforma de la Constitución, que indica que sesionarán 10 meses corridos, de marzo a diciembre

En su primer encuentro, los senadores dieron media sanción a un proyecto que establece un nuevo procedimiento participativo de la ciudadanía previo al nombramiento de las Juezas y Jueces de la Corte de Justicia nominados por el Poder Ejecutivo. Ese mecanismo está previsto por el artículo 156 de la nueva Constitución Provincial, pero necesitaba una nueva normativa acorde para hacerla cumplir.

Uno de los autores de la iniciativa, y presidente de la comisión de Justicia, Jorge Soto, explicó que a partir de su sanción, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades específicas y los ciudadanos en general podrán dar su aprobación o reprobar los nombres que proponga el gobierno de turno.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, que será la autoridad de aplicación, tendrá la obligación de publicar en el Boletín Oficial, y en por los menos dos periódicos por tres días consecutivos, los nombres de las personas propuestas con sus datos. Mientras que los postulados deberán presentar declaración jurada detallando todos los bienes propios y familiares, así como las fundaciones, asociaciones y organizaciones a las que pertenecen.

Quienes deseen elevar su aprobación o rechazo tendrán 15 días para hacerlo ante la autoridad de aplicación, las que se supone serán evaluadas e incluidas en un dictamen final para posteriormente enviar al Senado para su designación.

Escuelas sin obras

El representante por Orán, Juan Cruz Curá, se quejó por el estado edilicio de muchos establecimientos educativos de su departamento y elevó un pedido de informe al Ministerio de Educación en donde solicitó que, en un plazo de 5 días, conteste sobre la cantidad de vacantes disponibles para docentes, preceptores, personal administrativo y ordenanzas; sobre las refacciones realizadas para el acondicionamiento de los edificios escolares, especialmente de las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, desmalezado y provisión de agua.

También saber si se proveyeron materiales sanitarios y de bioseguridad a los establecimientos para garantizar los protocolos de higiene y seguridad, el mobiliario escolar de cada institución educativa y el estado en que se encuentran; las obras de ampliación y refacción previstas para el 2022 y en qué plazo.

Curá argumentó su pedido en las reiteradas denuncias que recibe en aquella región de la provincia, por “la preocupante situación de los estudiantes”. Pero por sobre todas las cosas, se mostró muy disgustado por “la falta de comunicación y de diálogo que hay” por parte de los funcionarios de la cartera en cuestión “y el deplorable estado en que se encuentran los establecimientos “.



Según el legislador, es preocupante que a pesar de la insistencia con la que envió notas e hizo llamados, siguen sin comunicarse “con qué presupuesto se cuenta y qué obras se harán o cuáles no”. “Ya empezaron las clases y todavía no tenemos precisión de qué se hará”, agregó. Y culminó afirmando que “hay una gestión de un ministro de Educación (por Matías Cánepa) que deja mucho que desear”.

Agua bendita

En el mismo tono se refirió el senador por San Martín, Manuel Pailler, quien elevó sus quejas esta vez al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia y pidió que informen sobre el motivo de los cortes de energía que sufrieron los vecinos de Ballivian, Mosconi y Tartagal, desde las 16 y hasta las 23 del pasado jueves 24 de febrero. Así como el criterio aplicado para respecto a la reducción tarifaria sobre los usuarios.

También elevó otro pedido a Aguas del Norte preguntando por los motivos de los cortes prolongados que padecieron los habitantes de Coronel Cornejo, Campamento Vespucio, Mosconi y Aguaray, durante los días 25, 26 y 27. Así como los criterios que aplicarán para que esa falta de servicio se vea reflejada en la factura. Juan Cruz Curá solicitó se incluya al departamento Orán en los mismos pedidos de informe al asegurar que allí viven similares inconvenientes.

Pailler fustigó a los responsables provinciales por no garantizar los servicios esenciales en los departamentos del Norte y les señaló que a pesar que el acompaña un proyecto de puesta en valor turístico del ex campamento ypefeano de Vespucio con la instalación de un nuevo museo y un parque temático que llegará con financiamiento del BID, “nunca lograrán revalorizar la región si no se garantizan caminos y servicios dignos”.

Ayuda para Cachi

El senador por Cachi, Walter Wayar, solicitó ayuda urgente al Ministerio de Producción para pequeños productores de la agricultura familiar de los parajes El Algarrobal, Trancas, Aguadas y Cachi Adentro en el municipio de Cachi, Punta de Agua, Cortadera, Belgrano y Potrero, pertenecientes a Payogasta, debido a que el último fin de semana sufrieron las inclemencias del tiempo y el granizo les arruinó gran parte de su producción.

El legislador subrayó que la economía de quienes producen en la zona “es de subsistencia, y si se quedan sin esos alimentos no tienen para vivir en todo el año por el tipo de producción”. Por lo que además de las medidas de emergencia añadió que se debe acompañar a estos sectores durante todo el año para que logren mejorar sus producciones y así acceder a una más elevada calidad de vida. Pidió para ello la presencia de técnicos del área en cuestión en ese territorio.