Este jueves por la noche se publicó en YouTube la Music Sessions 49 de Bizarrap, el joven productor argentino del género urbano que ha provocado una verdadera revolución. En esta oportunidad, el cantante es nada más y nada menos que Residente, el excantante de Calle 13.

BZRP Music Sessions #49

Esta nueva Music Session dura más de 8 minutos y está dividida en 3 capítulos. El primero es "En un lugar de la Mancha", de "fronteo" en un principio, pero sobre el final ya tiene algunas barras dedicadas al cantante J Balvin. Le sigue Mis armas son mis letras, en el que las referencias al colombiano aumentan y se vuelve cada vez más explícito, con el pasar de los segundos, que es a él a quien le apunta.

En el comienzo del tercer y último capítulo, El caballero de los espejos, directamente se nombra a J Balvin, a quien el puertorriqueño define como "bobolon". Aquí la canción se transforma en una auténtica tiradera, término en el que se define a una canción cuyo objetivo es disparar contra otras personas.



Las principales referencias de Residente para J Balvin

En un lugar de la Mancha

"Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote". En su momento, Residente había calificado las canciones del oriundo de Medellín como hot dogs. La analogía del exCalle 13 se basa en que a la gente le gustan los hot dog (panchos), pero cuando quiere comer bien va a un restaurante: relaciona las canciones de Balvin con comida rápida chatarra.

"Hoy les tumbo el marketing de un tirón, como tumbamo´ las estatuas de Cristobal Colón". El puertorriqueño suele hacer foco en que la carrera de Balvin es puro marketing, de hecho ahondará en este concepto más adelante, y además se manifestó a favor de quitar las estatuas de Cristobal Colón, acción que se hizo efectiva en varios países latinoamericanos.

"Tu y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboard de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier". Residente asegura que J Balvin es tan solo un producto comercial, sin contenido, que solo se dedica a mostrar sus prendas caras y hablar de cuánto dinero tiene. La mención de los Billboard tiene que ver con que el colombiano es de los artistas con más apariciones en el primer puesto de esta cartelera que se guía por números de reproducción y viralización, y no por un jurado que evalúa calidad musical.

Mis armas son mis letras

"Pa´ dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. 500 dólares por un boleto señores, por brincar como un pendejo vestido de colores". Es sabido que Balvin no escribe gran parte de sus canciones. De hecho en Colores, album al que hace referencia Residente cuando critica sus conciertos, se puede ver que todos los temas cuentan con muchos escritores y que el colombiano solo aportó en Amarillo.

"No se compra el respeto por ser talentoso, una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso". Hace un par de días lo dijo más explícito en un video, aquí lo dio a entender. El nacido en San Juan, Puerto Rico, sostiene que Balvin es un esclavo de la industria que, a pesar de ser famoso, no tiene contenido ni calidad, y no lo considera un artista.

El caballero de los espejos

"Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a Spongebob y a Pokemón". Balvin colaboró en el soundtrack original de la película de Bob Esponja con la canción "Por debajo del agua", además de "Ten Cuidado" para el “Pokémon 25: The Álbum”.

"Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con sus perros". El colombiano solía subir imágenes a sus redes sociales con sus perros. Las críticas le llovieron cuando le pintó la cola a una de sus mascotas.

"El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Ghandi rezando". El reggaetonero no se expresó durante las protestas sociales del año pasado en Colombia, en las que las fuerzas gubernamentales reprimieron salvajemente a la población, y solo compartió una imagen de Mahatma Ghandi rezando.

"Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental". En "The boy from Medellín", un documental de Netflix de Balvin, el cantante aborda temas como la salud mental y la responsabilidad social. Él mismo reconoció haber sufrido de depresión en su momento, pero lo criticaron por comercializar con estas cuestiones. Residente avisó que con el dinero de las reproducciones de su tema con Bizarrap ayudará a las organizaciones de salud mental Taller Salud y Silence The Shame.

"Más falso que los abdominales de Luian". DJ Luian, reconocido en el género urbano, se sometió a una operación para tener abdominales.

"Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida". Balvin tiene la palabra "lealtad" tatuada en sus 2 muñecas.

"Es un imbécil con tinte de caballo que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello". En el video oficial de la canción Perra”, junto a la dominicana Tokischa, Balvin tenía a dos mujeres atadas a una correa y las paseaba como perras. Fue criticado por misoginía y cosificación del cuerpo de la mujer.

"Un día dijo que quería hacer reggaeton siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco". El colombiano dijo que en un principio él pensaba que Daddy Yankee, para muchos el mayor exponente de la historia del reggaeton, era afro. Cuando descubrió que era blanco pensó "¡Ah, yo puedo ser como él!"

"En tu arcoiris de colores no existe el color marrón". Vuelve a recordar el album Colores, pero no parece referirse a que no tenía ese color, lo cual es cierto, sino que pareciera decirle racista a Balvin. En otro pasaje de la canción lo dice explícitamente.

"Lo que dijo Ruben el Residente lo sostiene, aunque cambie de color yo siempre se por donde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo, se hacen pana hasta de sus enemigos. Nada más con el testigo, los negocios son negocios socio, en los negocios no hay amigos". Se refiera a una canción de Ruben Blades, uno de los ídolos de Residente, llamada Camaleón, aunque el juego de palabras lleva a pensar que también tilda de falso a Balvin. El colombiano quiso boicotear los Grammys Latino 2021, en los que justamente se homenajeaba a Blades. "El negocio socio" era un slogan muy común del de Medellín. El exCalle 13 le dice que no piensa en nada más que dinero.

"Mis billboard los sostiene mi gente en cada pancarta para bajar un presidente". Residente suele comprometerse con causas sociales y políticas. Sigue afirmando que Balvin es solo un producto y que no tiene la capacidad de pensar ni luchar por nada.

"Hoy te despellejo pa´ que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos". Cuando Residente le dijo a Balvin que su música era como un hot dog, el colombiano comenzó a comercializar merchandising con dibujos de panchos, como por ejemplo ropa.

¿Qué pasó entre J Balvin y Residente?

El conflicto se remonta a finales de 2021, más específicamente en las nominaciones de los Latin Grammys de ese año. J Balvin intentó boicotear el evento, pues según él se aprovechaban del género urbano pero no lo reconocían como corresponde.

A raíz de esto, Residente disparó por las redes sociales contra Balvin, quien luego borraría su llamado a boicot. El puertorriqueño le recriminó, entre otras cosas, que con esa iniciativa le sacaba una gran posibilidad a muchos artistas que estaban nominados por primera vez, que tenían mucho talento pero no dinero, y que les decía que no vayan a celebrar a Ruben Blades, "un tipo que marcó la historia latinoamericana y a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente".

J Balvin le dijo "respeto tu opinión" a través de Instagram, aunque el propio Residente luego aseguró que a través de terceros, el colombiano intentó que borrara los videos en los que lo criticaba, e incluso él mismo le habló y le dijo falso. Lo mismo sostuvo el puertorriqueño unos días antes de que saliera su tema con Bizarrap, y dijo que Balvin no quería que se publicara la canción.

