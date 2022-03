Encuentro, el canal del Estado argentino y la primera experiencia sostenida de televisión educativa, cumple y celebra sus 15 años. “Si Encuentro se consolidó como pionero en los formatos televisivos para narrar algunos temas, no hay que abandonar esa búsqueda”, expresa la directora del canal, Cecilia Flachsland.



La señal, que considera a las audiencias desde una perspectiva de derechos y no como consumidores, nació para brindar herramientas audiovisuales que acompañen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo. Sin embargo, a lo largo de los años hubo momentos difíciles para la industria cultural y en particular para el canal, como ocurrió hace no mucho tiempo cuando la gestión macrista puso su existencia en vilo. Por eso, lo que se celebra principalmente en el 2022, según detalla Flachsland, es “la posibilidad de producir, y mucho”. Es un momento en el que, a diferencia de lo que ocurrió con la gestión anterior, hay pleno empleo en el canal. “Durante el macrismo fue sacado de la órbita educativa y se desdibujó su función de proveedora de contenidos audiovisuales para acompañar la enseñanza. Entonces, retomar eso vuelve a ser un norte muy fuerte, que ya lo tuvimos durante la pandemia con el programa Seguimos educando, y ahora con la presencialidad y las condiciones de mayor libertad que la post pandemia también nos permite”, agrega Flachsland.

En Encuentro, la celebración por el aniversario se traduce en el estreno de tres producciones especiales el sábado 5 de marzo. Una de ellas es Nos vemos en Encuentro. 15 años de TV educativa, en la que 50 personas del mundo de la cultura, de la educación, de la política, se sientan a conversar qué es Encuentro, para qué nació, por qué sigue siendo necesario, cuáles fueron sus logros. Es una serie donde se transita la historia del canal y los desafíos que tiene a futuro. Por otra parte, 15 años.15 series recorre algunas de las series icónicas que acompañaron a la señal conformando su identidad educativa y federal. Protagonistas de la gesta de estos ciclos comparten conceptos y anécdotas que forman parte de ese recorrido y presentan las series que vuelven a la pantalla y las plataformas para revivir los 15 años de Encuentro. Y, por último, en Pequeños grandes momentos, la tercera de las series que se estrena, se reflejan momentos trascendentes de la señal a través de diferentes conteos de series o temáticas. Se trata de tres producciones que apuntan a poner en valor la memoria audiovisual del canal. “De alguna manera lo que hacen es discutir por qué y para qué existe este canal educativo y también homenajearlo. Es una celebración reflexiva”, expresa Flachsland.

La directora de Encuentro recuerda que, cuando Jésica Tritten asumió gerenta general de Contenidos Públicos, uno de los principales objetivos (además de devolverles a los trabajadores y trabajadoras la paritaria que no había sido reconocida en los cuatro años anteriores), era el de lograr la recuperación de la vinculación de los canales con el sistema educativo. Ese fue un eje central de la gestión, así como lo fue el de sostener un alto nivel de producción. En línea con ese objetivo, los 15 años también se celebran con el lanzamiento de una abundante programación que incluye el regreso de clásicos con nuevas producciones de Mentira la verdad (temporada 5), Historias debidas (temporada 10), Encuentro en el estudio (temporada 8). También habrá nuevos formatos y temáticas: Identidad marrón, Cartografía feminista, Los discos que nos cambiaron, Impulso sonoro, Quereme trans, Maite y les otres, La luz de Lestido, entre otros. En materia de contenidos educativos, se verán micros de matemática, lengua, geografía, ambiente, educación sexual integral y consumos problemáticos, y adquisiciones como Secretos ancestrales, Habitar, producciones de la BBC sobre naturaleza e historia, películas argentinas y latinoamericanas.

Entre los conductores de estos ciclos estarán Darío Sztajnszrajber, Gisela Busaniche, Lalo Mir, Felipe Pigna, Ana Cacopardo, Identidad Marrón, Florencia de la V, Maite Lanata, Rita Cortese, Tomás Balmaceda, Lula Bertoldi y se sumarán –a lo largo del año– Pedro Saborido, Julieta Ortega, Gabriela Borrelli, Inés Estévez, Daniel Hendler, Javier Trímboli, María Pía López, Mariano Dorr, entre otros.

También, en el marco de este festejo, se presentará la revista digital Razón Plebeya. Pensar lo público, que incluirá notas, entrevistas y ensayos sobre comunicación, redes, educación, cultura, política y medios públicos. En el primer número escriben Alberto Sileoni, Patricia Redondo, Mariano Dorr, Diego Trerotola, Víctor Taricco, Romina Sacher.

La programación de Canal Encuentro puede verse por la pantalla de televisión a través de cableoperadores de todo el país, de la TDA (Televisión Digital Abierta), en su sitio web y redes: www.encuentro.gob.ar, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.