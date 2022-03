Siete personas continuaban ayer detenidas en Jujuy, el día después de la violenta represión que llevaron adelante la Policía de la provincia y fuerzas de seguridad nacionales contra manifestantes de movimientos sociales integrantes del Frente Piquetero, quienes pedían alimentos para merenderos.

Del total de 15 personas que fueron detenidas el jueves último, ayer fueron liberadas ocho, pero siete seguían en prisión, entre ellas cuatro hombres y tres mujeres, una de ellas, embarazada. Los detenidos son: Facundo Salvador Flores, 19 años de edad; Marcos Lucas Saravia, 21 años; Daniel David Flores, de 41 años; Miguel Ángel Sánchez, de 59 años. Y las detenidas Cecilia Corregidor, de 36 años; Alsiba Zuñiga, de 53 años, y Yamila Zuñiga, de 27 años, embarazada.

Según informaron referentes de los movimientos sociales, los detenidos expresaron a abogados que los asistieron que no les permitieron comunicarse con familiares ni referentes de las organizaciones. Relataron que fueron trasladados por las seccionales policiales de San Pedro, en cuyo acceso fueron detenidos cuando participaban de una protesta reclamando comida (https://www.pagina12.com.ar/405640-la-policia-jujena-reprimio-a-manifestantes-que-pedian-recurs).

Así también comentaron que en el traslado desde San Pedro a la ciudad de San Salvador, los llevaron por varios lugares, como la Ciudad Cultural, el penal de Villa Gorriti y la cárcel de Alto Comedero, razón por la cual llegaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) recién a las 16.

Este traslado fue ordenado por el juez de control Daniel Ibáñez. Antes el fiscal Jorge Blanco, de la ciudad de San Pedro, los imputó por resistencia a la autoridad, lesiones agravadas y entorpecimiento del tránsito en la vía pública.

En tanto que al llegar al MPA, el fiscal Diego Funes, que continuará con la investigación, les hizo conocer la causa y designar abogados, y determinó a su vez que los hombres fueran trasladados al penal de Villa Gorriti y las mujeres, a la Unidad N° 7 en Alto Comedero.

Durante la tarde de ayer los referentes sociales pidieron audiencia con Funes para conocer la situación de los detenidos y las detenidas. Al lugar también se acercaron referentes y abogados de derechos humanos, de la organización ANDHES, de la Agrupacion ATE Verde y Blanca, así como dirigentes políticos del kirchnerismo y del frente de Izquierda y de Trabajadores.

En este sentido, Sebastián Copello, referente del Polo Obrero, describió las situaciones de violencia que soportan los detenidos y detenidas. "A la compañera embarazada le gritaban 'vas a abortar a golpes'", contó. Añadió que también está detenido "un hombre mayor diabético que no tiene medicación. A otro compañero la policía le robó las zapatillas, lo tienen descalzo. Todos están golpeados, asustados de la violencia que recibieron, sin atención médica, sin comer. Esto es una muestra de disciplinar a los opositores y la rapidez de la justicia en resolver un disciplinamiento a la protesta”, aseguró.

Ayer los manifestantes se movilizaron desde el mediodía hasta la tarde en las afueras del Ministerio Público de la Acusación y fueron notificados, como ya es costumbre en Jujuy, de que habían incurrido en una contravención, práctica que viene siendo denunciada como otra forma de disciplinamiento de las protestas contra el gobierno de Gerardo Morales. Luego del traslado de los detenidos a los unidades penitenciarias, los manifestantes fueron a esos lugares, donde les dijeron que no estaban.

Una de las abogadas que está en la defensa es Valeria Conti y el lunes estarían llegando más abogados del Polo Obrero, y esperan una delegación de referentes de derechos humanos de otras provincias.

Ese día está previsto que se haga una marcha provincial en la capital jujeña para repudiar la represión y exigir la libertad de los detenidos.



El jueves la represión desatada contra los manifestantes que pedían alimentos para merenderos de Jujuy dejó un centenar de heridos. Además de la violencia física, familiares de los detenidos denunciaron que hubo otros abusos, como el ocultamiento de información sobre la situación y el paradero de los detenidos.

Días antes el gobernador Morales amenazó a docentes que realizaron un paro el miércoles último con descontarles los días de huelga, mensaje que ha sido interpretado como una advertencia para todo el arco gremial.

Desaparecido por horas

Un joven deportista que el jueves último corría por la ruta nacional 34 fue detenido, golpeado y permaneció en calidad de desaparecido por varias horas en manos de la Policía de la provincia de Jujuy.



Se trata de Juan Manuel Saavedra, conocido deportista de San Pedro de Jujuy. El jueves, mientras realizaba su entrenamiento, corriendo por el acceso a esta localidad, en la ruta 34, vio la movilización, se detuvo un momento y luego cuando decidió continuar su marcha, la policía lo detuvo.

“Mi sobrino se dio con la gente que manifestaba y se detuvo hasta que pasó la columna. Cuando quiere retomar su trote, ahí lo agarra la policía y lo tira al piso, lo golpean le hacen perder la noción y él no recuerda más nada”, relató su tía Paola González.

El joven estuvo en calidad de desaparecido durante la mañana del jueves hasta las 15. A pesar de que la familia lo buscó, no pudo acceder a información sobre el lugar al que había sido conducido. González contó que se enteraron de su detención “por las redes sociales" y se presentaron en la Seccional 9 de San Pedro, donde "no nos daban información”,

Saavedra recuperó la conciencia a las 19 del jueves. “No sabe el tiempo que transcurrió, solo que estaba al lado de dos personas de azul, estaba inflado, golpeado, le dolía el cuerpo”, contó la tía.

Además destacó que ninguna autoridad policial pudo informar sobre su paradero, “ni el jefe, ni ninguno, supo decirnos a dónde se lo habían llevado a mi sobrino. No figuraba en las listas de los detenidos. Lo único que teníamos era un video donde la policía lo detiene y sube a un móvil policial único dato, y la policía decía que no sabía nada”.

Ayer a las 14, la familia volvió a la Seccional para realizar una denuncia por secuestro, “ahí un jefe o el oficial, algo así, dijo que ya seguro se iban a fijar, que iban a buscar. Nos dijeron que estaba en La Mendieta, luego que estaba en Santa Clara; pero ahí a otros parientes le dicen que nunca lo llevaron a esa Seccional”.

En esa búsqueda, “nos llaman y nos dicen que mi sobrino apareció detenido en la 9° donde habíamos estado en la mañana y al mediodía”, contó González. "Ellos dicen que lo trajeron de La Mendieta. No nos dejaron ver a mi sobrino” aduciendo que "no era horario de visita. Esperaban un certificado de antecedentes y lo liberaban”, detalló que indicaron en la Policía.

El joven fue liberado a la 1 de la madrugada del viernes “No le hicieron causa, no lo relacionan con el corte de ruta, con la protesta, pero no nos responden a dónde lo llevaron, por qué lo golpearon, no hay justificativo, no nos dan ninguna explicación”, sostuvo la tía.

“Esto no tiene que pasar, después del golpe militar, el hecho de decir Nunca Más debe ser así. Nunca más. Sabemos que no todas las fuerzas están involucradas, hay gente que hace bien su trabajo que está para protegernos. Queremos que las autoridades aparten a estos parásitos que le han hecho daño a mi sobrino, más allá del físico, lo psicológico, que no sean más parte de las fuerzas. Que no estén cerca de niños, ni jóvenes”, resaltó González.

Contó que su hermana y madre del joven, lo vio recién a las 21 del jueves y "estaba todo desfigurado, irreconocible, perdido. Después nos contó que él no recuerda haber estado en otra comisaria. Que perdió la conciencia y no sabe donde lo golpearon, recuerda que se movía el vehículo y pasaba por rieles de vías. Ese movimiento (recuerda)”.

La policía no les entrego constancia médica, ni de la denuncia que realizo la familia.