Desde Santa Fe

El ministro Marcos Corach reaccionó esta semana ante los autoelogios del diputado radical Maximiliano Pullaro, quien explicó –en un juicio y ante la prensa- cómo investigó al empresario narco Esteban Alvarado. “Lo que debería explicar Pullaro es por qué en su lamentable gestión en el Ministerio de Seguridad el narcotráfico y el poder político caminaban por la misma vereda”, lo interpeló. La herencia de Pullaro “es algo que casi no admite matices”: dejó “un verdadero desastre que hoy sufren los santafesinos y santafesinas”, dijo Corach. Y le pidió que “se haga cargo” de lo que hizo y “deje de señalar con el dedo como si hubiera sido un espectador de lujo” de la crisis de inseguridad, cuando “realmente no fue así”. “Pullaro fue ministro de Seguridad” en un período en el que “narcotráfico creció enormemente en la provincia, debería tener la cautela de hacerse cargo de lo que pasó en los años de gestión socialista”, lo desafió.

Ya se sabe que Corach no habla en público sin consultar con el gobernador Omar Perotti. Y apenas Pullaro explicó en Tribunales y ante la prensa como investigó a Alvarado, el ministro de Gestión Pública, lo cruzó por las redes: “Otras explicaciones de Pullaro resultarían más interesantes. Debería explayarse por qué en su lamentable gestión en el Ministerio de Seguridad el narcotráfico y el poder poder político caminaban por la misma vereda”, planteó. Acerca del gobierno de Miguel Lifschiz dijo que se podían tener distintas “miradas”, según las “convicciones”. “Pero que la gestión de Pullaro fue un verdadero desastre que hoy sufren los santafesinos y santafesinas es algo que casi no admite matices”, agregó.

Corach se le plantó a Pullaro el jueves, y al día siguiente le preguntaron si “el gobierno de Perotti se había sentido tocado” por lo que el radical declaró en el juicio a Alvarado y luego ante la prensa. “Eso no nos afecta”, contestó Corach. Y recordó los “cruces” que tuvo con Pullaro cuando éste era ministro de Seguridad y él jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela. “Se filtró una escucha en la que Pullaro le decía al entonces jefe de la Unidad Regional V (Adrián Rodríguez): ‘poné las PAT (Policía de Acción Táctica) en Rafaela, así me dejan de hinchar’”.

-¿Eso se lo dijo a usted? –le preguntó un periodista de LT9

-No. Se filtró un audio en el que Pullaro hablaba con el jefe de la Unidad Regional V (Rodríguez), que después terminó detenido. Un audio donde el ex ministro le decía al jefe de Policía: ‘pone las PAT así me dejan de romper…’ Eso fue lo que se filtró en aquel momento. Entonces, uno no puede menos que pensar que (lo de ahora en el caso Alvarado) parece una puesta en escena. Si antes no pudo cuidar a los santafesinos, que por lo menos ahora cuide la legitimidad de la política y de lo que se está haciendo” -contestó.

“Nosotros no llegamos a esta situación de la nada. No es que estas bandas han crecido y se multiplicaron a partir de la llegada del gobierno de Perotti. Todo esto ha crecido durante mucho tiempo. Uno recuerda lo que pasó. Un jefe de Policía de provincia (Hugo Tognoli) que aún continúa con un proceso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando cita a un narco policía implicado en una causa como uno de los presuntos informantes, lo que digo es: nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca, pero (Pullaro) tiene que hacerse cargo de lo que ha pasado”, hasta diciembre de 2019.

“No me parece justo, adecuado y ecuánime” que Pullaro “señale con el dedo” como si hubiera sido “un espectador de lujo” de la crisis. “Definitivamente, no fue así”. “Fue ministro de Seguridad de la provincia. El narcotráfico creció enormemente durante todo el período, al menos, debería tener la cautela de hacerse cargo de lo que pasó en los años de gestión socialista”.

“El gobernador Perotti cuando asumió, fue claro: ‘Se terminó, muchachos: no hay más connivencia, no hay trato con los narcos’. Y uno ahora paga esas consecuencias porque no hay trato ni connivencia con la narcocriminalidad y con el delito en general. Quizás eso fue lo que hizo que yo tuviese esa expresión (en las redes)”. Pullaro “no puede hablar como si fuese un relator de lo que pasa. Más allá de que fue a declarar a Tribunales, tiene que hacerse cargo de la que le toca”.

-Una de las consignas de campaña de Perotti era ‘paz y orden y no eso no cumple.

-Nosotros no somos necios. Sabemos que tenemos una situación absolutamente delicada en el tema de la seguridad. Es cierto lo de la campaña del gobernador. Hacemos los esfuerzos. No alcanzan. Uno tiene que mirar para atrás. Nos hacemos cargo de las que nos toca y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para combatir el delito. Lo que sí, no se negocia. Esto es inexorable. No se negocia con el delito y es la máxima del gobernador. Quizás todo esto tenga que ver con un vuelto porque nosotros no negociamos. Y vamos hacer todo lo posible para pacificar y que lo santafesinos puedan vivir mejor.

-No entendí eso que dijo: ‘quizás esto tiene que ver con un vuelto.

-Nosotros no negociamos.

-Cuando dice eso, parece que da a entender que antes sí se negociaba.

-No lo sé. No voy a decir tamaña cosa, ya me ha costado una carta documento. Digo: nosotros no negociamos. Eso es lo que digo. Nosotros no negociamos con el delito, no convivimos con el delito. Si otros lo hicieron, se tendrán que hacer cargo y la justicia hablará por ellos. Lo que digo es que nosotros no negociamos. Esto es lo que afirmo contundentemente. Fue lo que dijo el gobernador apenas puso un pie en la Casa de Gobierno. Y todos sus funcionarios respetamos a rejatabla eso: no negociamos.