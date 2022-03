“Taparse la nariz y votar a favor” es la fórmula que plantearon los diputados Carlos Heller y José Luis Gioja para aliviar el mal trago de apoyar el acuerdo con el FMI. Tras haber ingresado el proyecto en el Congreso y a horas de que comience el debate legislativo, persisten las posturas contrapuestas en el oficialismo entre quienes asumen que fue el mejor arreglo posible y quienes se rehúsan a acompañar "un mal menor". El ingreso de la letra chica al Congreso de la Nación no despejó dudas ni cuestionamientos. El jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, le pidió a los legisladores oficialistas que estén hoy en Buenos Aires para discutir posturas y sellar la estrategia parlamentaria que ejecutarán a partir de mañana. No obstante, al cierre de esta edición, no había ningún encuentro confirmado ni acercamiento de posiciones. La interna además sumó esta semana nuevos capítulos. Frente al silencio de sus dirigentes, La Cámpora anticipó su postura a través de las redes sociales, al repasar discursos de Néstor y Máximo Kirchner en contra del FMI. Aníbal Fernández replicó indirectamente recordando que el expresidente le pagó al organismo 24 mil millones de dólares entre 2003 y 2006. En tanto, “Wado” de Pedro se desmarcó de los mensajes que envió la agrupación de la cual forma parte y aseguró que el entendimiento “evita una catástrofe económica”.

El próximo jueves, tal vez viernes, el recinto de Diputados será el escenario en donde el Frente de Todos vote por primera vez dividido. En Casa Rosada están convencidos de que el proyecto será aprobado, aunque preocupa el volumen de acompañamiento que obtenga. Será la primera sesión de Martínez como jefe del bloque y la más importante desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Que habrá divisiones es un hecho. “No habrá un voto unificado” anticipó ayer la senadora mendocina y dirigente de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, durante la Fiesta de la Vendimia. “Hay que actuar con madurez y responsabilidad”, alertó el presidente de la Cámara, Sergio Massa. En medio de la incertidumbre, Martínez solicitó a sus legisladores que estén atentos por si surgía algún encuentro en el día de hoy. Se especulaba con la posibilidad de reunir esta tarde a la tropa, incluso armar una charla cara a cara con Martín Guzmán. El objetivo era poder allanar diferencias, saldar dudas y establecer pautas de convivencia. Ayer por la noche, ese encuentro no había tomado forma y las divergencias seguían igual que antes de que ingrese el texto a Diputados.

“Cada voto que no se consiga va a doler”, confesó esta semana Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, ante la cual mañana defenderán el acuerdo el ministro de Economía, Martín Guzmán; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. El inicio del debate parlamentario, en un plenario que también incluirá a la Comisión de Finanzas, comenzará a dar vuelta las primeras cartas del oficliamo. En primera lugar, todas las miradas estarán puestas en los cruces que puedan haber con los funcionarios y en los próximos días en los diputados que firmen o no dictamen. Como pauta de convivencia, trascendió que se buscará soslayar las críticas a la negociación en público, menos con la oposición presente en el mismo espacio. Desde el albertismo también se bajó la orden de no cuestionar a los dirigentes que estén en contra del acuerdo. Esperan que La Cámpora adopte la misma actitud conciliadora.

Tras la carta de renuncia de Máximo Kirchner a principios de febrero, el resto de los integrantes de la agrupación evitó expresarse en público acerca de la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario. Las únicas referencias de La Cámpora fueron videos publicados en sus redes sociales con discursos de Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. “El FMI ha sido promotor de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”, se escucha decir al expresidente en uno de los fragmentos difundidos el mismo día en que se cerró el acuerdo. Horas más tarde, Aníbal Fernández recordó el “coraje” y la “determinación” que tuvo el expresidente durante su gestión, en la que le pagó al FMI 24 mil millones de dólares entre 2003 y 2006. El ministro de Seguridad sostiene que si bien no hay nada para festejar, es el mejor acuerdo que se pudo conseguir. “Se peleó con dos escarbadientes usados”, fue la frase que lanzó desde Bruselas para describir la negociación que llevó adelante Guzmán.

Una postura similar adoptó Eduardo "Wado" de Pedro, quien se diferenció de los sectores críticos y aseguró que el entendimiento "es el comienzo de la solución". En línea con lo expresado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior remarcó que "evita una catástrofe económica en lo inmediato". "Ahora el FMI tiene que comprender esta nueva etapa, en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza", agregó en una entrevista al diario El País de España.

Frente a la escalada de cuestionamientos, Alberto Fernández sostuvo en la Asamblea Legislativa que escuchó “con sorpresa las opiniones" y les contestó: “Nosotros no queremos ajuste“. Desde el kirchnerismo, no obstante, describen a las revisiones trimestrales como un “cogobierno con el FMI”. A su vez, remarcan que el ajuste fiscal y las limitaciones a la emisión van a frenar la recuperación económica y que las tasas de interés positivas tienen un efecto recesivo sobre la actividad –recuerdan lo sucedido durante la gestión de Cambiemos–. El tema tarifas es el principal punto de conflicto. Para la gran mayoría de los usuarios, la actualización atada al coeficiente de variación salarial (CVS) duplica el techo del 20 por ciento que pretendían fijar. En paralelo, sostienen que la negociación terminó por legitimar el endeudamiento de Cambiemos y le reprochan a Guzmán haberse enterado de los detalles del acuerdo por televisión.

Más allá de las diferencias, en el oficialismo sostienen que el espinoso trámite legislativo no pone en jaque a la unidad. “Unidad no es uniformidad”, resume Gioja. Sin embargo, entienden que cada voto menos del Frente de Todos significará una mayor dependencia de la buena voluntad que tenga la oposición para acompañar el proyecto.