Crimea y las provincias separatistas no son negociables, advirtió Ucrania

El jefe de los delegados de Ucrania que dialogan con sus pares de Rusia en busca de una solución al conflicto entre ambos países, David Arakhamia, afirmó este domingo que “las únicas partes en las que es casi imposible estar de acuerdo son Crimea y las autodenominadas repúblicas”.



“Esto no es aceptable para la sociedad ucraniana, no son los políticos sino la gente, el ucraniano nunca querrá que eso suceda”, dijo Arakhamia a la televisora estadounidense Fox News un día antes de que se reanuden las conversaciones con Moscú en Bielorrusia.



El funcionario se refirió a la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, y a las provincias ucranianas separatistas prorrusas Donetsk y Lugansk, en la región de Donbass, que proclamaron su independencia y fueron reconocidas por Moscú.



Arakhamia, que es el líder del partido del presidente Volodimir Zelenski, aseguró que la posición de Kiev “es firme” sobre la “integridad territorial de Ucrania”. “Estamos listos para discutir otras opciones posibles, pero no el reconocimiento de esos territorios”, advirtió, y agregó que su gobierno está dispuesto a “discutir algunos modelos fuera de (el ingreso de Ucrania a) la OTAN”.