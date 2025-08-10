El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, confirmó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación dio marcha atrás con el cierre del Hogar Eva Perón de Burzaco, la histórica institución que desde 1948 brinda contención a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La decisión, comunicada a las autoridades del hogar ubicado en Roble al 800, llegó después de meses de reclamos y gestiones municipales.

“El pedido de toda la comunidad y las gestiones que venimos realizando desde febrero pasado posibilitaron que tanto el personal como las y los adultos mayores que allí residen puedan continuar en el Hogar Eva Perón, donde se realizarán mejoras pero sin ningún cierre ni traslado”, celebró Cascallares.

La institución, fundada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, es el único de los cuatro hogares creados en esa etapa que sigue funcionando y conserva su arquitectura original. El anuncio puso fin a semanas de incertidumbre que habían comenzado cuando, según denuncias, el Ministerio comunicó informalmente un cierre por “refacciones y reorganización”, sin expediente ni licitación.

El temor de residentes, familiares y trabajadores era claro: un eventual traslado implicaría interrumpir tratamientos médicos, cambiar profesionales de cabecera y alejar a los mayores de sus redes afectivas. “Es un emblema, una parte viva de la historia argentina”, repiten en sus pasillos.

Cascallares había propuesto que el hogar pasara a la órbita municipal para garantizar la atención de sus 30 residentes actuales y ampliar la capacidad a 80 personas con obras por sectores. El proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque, quien lo definió como “una institución con una función social irremplazable, que no puede quedar librada a la indiferencia del gobierno nacional de Milei”.