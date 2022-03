Zelenski ordenó el regreso de los militares ucranianos en misiones de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dispuso el regreso de todos los militares desplegados en fuerzas de mantenimiento de la paz en el mundo, con el fin de defender al país ante la invasión de Rusia, informó la prensa local.



“Todos los soldados y sus equipos deben regresar a Ucrania para contribuir al esfuerzo de guerra”, dice un decreto firmado por el mandatario, informó el diario The Kiev Independent en Twitter.

Foto: AFP



Por otra parte, Zelenski reiteró que no tenía “miedo de nadie” y que permanecía en Kiev, donde se quedará “todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”. “Estoy en Kiev, en la calle Bankova (donde queda la sede del gobierno), no me escondo y no tengo miedo de nadie”, dijo.