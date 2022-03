Desde hace 13 años que los hinchas de Racing festejan su día todos los 7 de marzo, pero, ¿por qué en esta fecha?

El presente de Racing, tanto económico como deportivo, nada tiene que ver con su situación a finales de los 90. Y es que para ese entonces el club tenía deudas millonarias que ponían en peligro su existencia. En 1998 el pasivo de la Academia era de más de 60 millones de pesos, en un contexto en el que aún regía la convertibilidad —1 a 1—, correspondientes a aproximadamente 600 acreedores. Por esta razón Daniel Lalín, presidente de la institución por aquel entonces, pidió la quiebra, y el juez Daniel Gorostegui la decretó.

"Racing ha dejado de existir"

El 4 de marzo de 1999 Liliana Ripoll, la síndico que estaba a cargo del club desde el decreto del juez Gorostegui, dijo la tan recordada frase “Racing Asociación Civil ha dejado de existir”. Esto fue producto del fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que había ordenado la clausura y la liquidación de los bienes del club en un lapso de cuatro meses. Casi al mismo tiempo que Ripoll se expresaba, el presidente Lalín recibía el impacto de un redoblante mientras intentaba explicar la situación a los socios que se habían acercado a la sede de Avenida Mitre.

30 mil hinchas llegaron al Cilindro para apoyar al club.





Racing: una pasión histórica y política

Ese mismo domingo 7 de marzo Racing debía recibir a Talleres de Córdoba por la primera fecha del Clausura 1999, pero la Justicia no le permitió a la Academia jugar el partido. Y ocurrió algo increíble: 30 mil hinchas fueron a la cancha, a pesar de que no habría partido, para protestar ante el cierre del club. Algunos jugadores, al ver estas imágenes, fueron al estadio e ingresaron al césped. El 12 de agosto de ese año, los hinchas pusieron el cuerpo para resistir y evitar que la Justicia rematara la Sede de Villa del Parque.

Incluso el poder político se dio cuenta de que si Racing desaparecía el problema no seria menor, entonces actuó. Bernardo Neustadt, uno de los periodistas más influyentes de ese momento, habló con el presidente de la Nación Carlos Menem y luego dijo: “Hace diez minutos estuve con el presidente Menem. Le dije: si quiere terminar su mandato de manera gloriosa salve a Racing. Me miró fijo y me dijo: lo voy a salvar”. Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que “Racing no podía desaparecer y que la situación no le era indiferente”.

Ley de Fideicomiso: comienza el gerenciamiento

El presidente de la AFA Julio Grondona colaboró administrativa y económicamente para salvar al club. El vicepresidente Carlos Ruckauf y Carlos “Chacho” Álvarez, que sucedería en el cargo a Ruckauf luego de las elecciones de ese año, tuvieron un rol activo en las negociaciones de esas semanas como políticos e hinchas. Finalmente, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 25.284 de Fideicomiso, que permitía el ingreso de capitales privados en los clubes a modo de gerenciamiento.

La quiebra de Blanquiceleste S.A

A los pocos días, la Cámara de Apelaciones habilitó al club para seguir funcionando y Racing pudo disputar la siguiente fecha, y también jugó el encuentro pendiente de la primera fecha con Talleres. El club estuvo bajo gerenciamiento hasta 2008, año en que Blanquiceleste S.A, la gerenciadora, quebró por las deudas, con Racing como uno de los principales acreedores.

Se movió cielo y tierra para salvar a Racing. Todo comenzó con el apoyo de su gente ese 7 de marzo de 1999 y luego siguió la política.

“He visto clausurar empresas que tal vez dejaban en la calle 50, 100, 200 personas. Y nunca vi que un político se moviera para salvarlos. Con Racing hubo un consenso político que no vi en un negocio, en una empresa, en una actividad industrial. Solo en un club de fútbol”, declaró la síndico Ripoll, dejando en claro la importancia del Racing Club.

Día del Hincha de Racing

A comienzos de 2009, el Departamento del Hincha quedó oficializado en el organigrama de la institución. En ese contexto, la Comisión Directiva aprobó de manera oficial la celebración del Día del hincha de Racing el 7 de marzo.



La década del 90 pudo haber sido el fin de muchas cosas en Argentina: empresas, proyectos, organizaciones, pero no de Racing. Los hinchas fueron vitales para evitar la desaparición del club. Todos ellos se merecen hoy un muy felíz día.