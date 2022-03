La CTA Autónoma convocó a una movilización al Congreso para este miércoles en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese mismo día, el oficialismo pretende conseguir el dictamen de comisión para llevar el jueves el proyecto al recinto.

La marcha fue convocada a partir de las 16 para ir desde Avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación.

"Nuestra posición es histórica con esta y con otras deudas, investigar la deuda, las deudas se pagan, las estafas no", dijo Ricardo Peidro, secretario general de la CTA A. "Movilizamos el miércoles para plantear nuestro desacuerdo y ese desacuerdo tiene propuestas: le vamos a entregar al Gobierno y al Congreso nuestra propuesta que es revisar este acuerdo, no podemos resignarnos a entregar soberanía al ajuste sobre ajuste que va a agudizar los niveles de pobreza e indigencia. Tenemos que tener políticas activas para salir de esta situación”, aseguró.



La movilización es convocada con apoyo de organizaciones como la CCC, UTT, Pymes para el Desarrollo Nacional, OLP, Unidad Popular, Sobreranxs, PTT, Causa Nacional, PC, Fipca y Grupo Bolívar.

"El acuerdo no está lo suficientemente difundido y discutido, hay un gran desconocimiento de lo que vamos a firmar y de lo que nos va a condicionar en el futuro. Creemos que es necesario convocar a más sectores, a mayor cantidad de compañeros y compañeras de los sectores gremiales, territoriales”, dijo José Cudina, de Pymes para el Desarrollo Nacional.

La exdiputada Fernanda Vallejos, de la organización Soberanxs, indicó que el acuerdo prevé que "una enorme parte de los argentinos tenga que hacerse cargo de pagar un 43 por ciento de aumentos de tarifas, porque no van a poder acceder a subsidios sociales". "En este grupo se encuentran los trabajadores pobres no indigentes, y la clase trabajadora media baja", agregó la economista. En este punto, expresó que "el programa presentado por el gobierno nacional no es el que votaron los argentinos", ya que "refleja las exigencias del organismo internacional". "Los argentinos votaron para recuperar lo que perdieron durante el gobierno de (Mauricio) Macri, y eso no está ocurriendo", sostuvo.

Por su parte, Claudio Lozano, líder de Unidad Popular, agregó que "es imprescindible movilizarse pero no para decir que no; sino para indicar que tenemos otras posibilidades". "Merecíamos un abordaje integral, pero el Gobierno restringió el debate, no tomó en cuenta la posibilidad que teníamos de acceder a instancias como la Corte Internacional (de la Haya). Lo que hizo Guzmán fue ponerse de aliado al Fondo y terminó acordando todo lo que el Fondo quiso", aseguró el directivo del Banco Nación.



De la conferencia de prensa en la que la CTA A anunció la movilización también participaron Hugo "Cachorro" Godoy, Aldolfo Barjas, María Eva Koutsovitis, Alicia Castro, Omar Giuliani, Oscar de Isasi y Pablo Spataro, entre otros dirigentes.